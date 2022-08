Es publica l’àlbum Tecno-Pop Barato del grup andorrà ISOLDA

Aquest dillins, dia 8 d’agost, s’ha publicat el primer EP del grup andorrà Isolda, sota el títol Tecno-Pop Barato. Isolda és un grup format per dos joves lauredians, Bernat Torra Mangot i Cerni Casamajor Perea. El dos músics, arribats tot just a la majoria d’edat, ja fa 3 anys que componen música junts. Durant aquest temps han creat un ampli repertori d’estils molt variats.

Per aquest motiu han decidit agrupar les seves cançons en diferents projectes. D’aquests projectes ha nascut el seu primer llançament, l’àlbum (EP) Tecno-Pop Barato, on es troben les cançons de l’estil més electrònic/techno que han creat fins ara. L’àlbum es pot escoltar a totes les plataformes digitals de música: Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer, Amazon Music, etc.

“Tecno-Pop Barato” és un títol molt significatiu, ja que es tracta de música Techno (House, Dance, Drum&Bass, etc.), Pop i barata. Amb “barata” fan referència a que han utilitzat el mínim de recursos musicals, tècnics i econòmics possibles, però sempre mirant d’oferir la millor qualitat. El seu objectiu principal és que la gent gaudeixi de la seva música i s’ho passi bé escoltant-la.

De cara a mitjans de 2023 tenen previst treure un altre àlbum d’unes 8 cançons, mínim, d’estil Pop Alternatiu sota el títol Típico Àlbum Alternativo.