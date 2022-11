Es publica el llibre ‘AIGUAT!’, una crònica de les inundacions de 1982 a la comarca de la Seu i a Andorra

El pròxim dijous 24 novembre tindrà lloc la presentació de llibre Aiguat! 1982-2022. Quaranta anys de les inundacions a la comarca de la Seu i Andorra, a càrrec dels propis autors i comptarà amb la intervenció de l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana. La presentació se celebrarà a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, i s’iniciarà a dos quarts de vuit del vespre.

‘Aiguat! 1982-2022’ és el títol del llibre que descriu en unes 300 pàgines, les terribles conseqüències de la riuada que va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre de 1982 (pèrdua de vides humanes destrucció de cases, ponts, carreteres i altres infraestructures, terrenys agrícoles, etc), però també com es va organitzar la societat per a fer-hi front; com es van coordinar i executar els treballs de reconstrucció i l’exemplar resposta de la població i de les administracions públiques davant d’una ensulsiada de magnituds històriques.

Aquesta obra recull, a més, el testimoni d’una trentena d’espectadors directes i de protagonistes dels fets, tant de la comarca de la Seu com del Principat d’Andorra, així com més de 300 fotografies sobre els fets. Els testimonis andorrans han estat recollits per l’escriptor Iñaki Rubio i aporten fets inèdits a la recomposició de tot allò que va passar fa quaranta anys.

El llibre, que sortirà a la venda el pròxim dimecres, 23 de novembre, està impulsat per Ramon Ganyet, Eron Estany, Joan Ganyet i Jordi Mas, i està publicat per Edicions Salòria.