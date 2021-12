Es prorroguen els plans de racionalització i ordenació de l’Administració General

El Govern, a proposta de la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha aprovat la pròrroga fins al 31 de desembre del 2022 de les mesures establertes en els plans de racionalització i ordenació de l’Administració general per tal de donar resposta a les necessitats que diferents departaments van manifestar al Departament de Funció Pública.

D’aquesta manera i atenent a les necessitats de l’Administració es prorroguen les mesures decretades relatives a la modificació d’alguns llocs de treball, tenint en compte la nova gestió per processos i la recerca de la simplificació administrativa i com impacta en les càrregues de treball dels equips; la redistribució de personal temporalment per poder donar suport a altres departaments en moments de necessitat, amb els plans de formació i capacitació pertinents, així com mesures relatives a la redistribució horària i la flexibilitat laboral (que seran voluntàries i es facilitaran sempre que no afectin el bon funcionament dels equips de treball).

També es prorroguen les mesures de treball no presencial, que es podrà sol·licitar en els llocs que implantin el control de tasques diàries i per objectius de forma setmanal. Sempre que no sigui per confinament, es podrà sol·licitar per un mínim d’una jornada i màxim de tres setmanals, amb l’acord previ de la Direcció i informant Funció Pública que ho ha de fer constar en el registre de personal. Tal com estipula el Decret, les direccions s’hauran de responsabilitzar del seguiment de les tasques i dels bons resultats de l’evolució de les funcions.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, les mesures de racionalització i ordenació de l’Administració general, es van aprovar per decret el novembre del 2020. En el text ja es preveia que es poguessin prorrogar en la seva totalitat o de forma parcial per un termini determinat.