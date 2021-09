Es prorroga durant l’octubre el programa d’ajuts al lloguer i a les hipoteques d’oci nocturn

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret de pròrroga del programa extraordinari d’ajuts al lloguer i a les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball i similars durant el mes d’octubre. Totes les empreses d’aquests sectors que ja hagin sol·licitat l’ajut el mes setembre, se’ls renovarà automàticament a no ser que especifiquin el contrari.

D’aquesta manera, i donat que aquest sector encara està afectat per mesures decretades per evitar la propagació de la COVID-19, però se’ls permet la reobertura en el marc de l’estudi que es farà durant aquest mes, el percentatge d’ajut s’estableix en el 50% de l’import del lloguer mensual del local comercial per als negocis que s’hi dediquin de manera exclusiva. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa o sobre la part proporcional d’aquest.

Per la seva banda, l’ajut serà del 25% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis que es dediquin a aquest sector com a activitat complementària.

Pel que fa a l’import màxim atorgable, l’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària no pot sobrepassar en cap cas els 1.500 euros mensuals.