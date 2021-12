Es produeix una nova defunció per Covid-19 mentre els casos actius continuen disparats amb 2.052

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per informar sobre l’evolució de la pandèmia de SARS-CoV-2 al país. La xifra total de casos des de l’inici de és de 18.631 (+621), dels quals 16.446 persones (+284) han rebut l’alta mèdica. El total de defuncions relacionades amb la COVID-19 fins a la data és de 133 (+1) després de la mort, les últimes hores, d’un pacient de 89 anys que es trobava ingressat a la planta Covid del centre sociosanitari El Cedre, provinent del brot de Sant Vicenç d’Enclar.

Actualment hi ha 2.052 casos actius (+336): un total de 23 persones es troben ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 16 d’elles a planta i 7 a l’UCI –totes amb ventilació mecànica–. A la planta COVID d’El Cedre hi ha 6 persones.

Pel que fa a l’afectació escolar, aquest dilluns hi ha 137 aules en vigilància activa –51 total i 86 parcial– i 59 en passiva.

El ministre també s’ha referit a les dades del pla de vacunació. Precisament, ha recordat que des d’aquest dilluns la Plaça de Braus -davant del Govern- torna a ser l’únic centre d’administració de vacunes per tal d’optimitzar recursos. En aquest sentit, Martínez Benazet ha apuntat que es preveu que durant la jornada d’avui s’inoculin fins al miler de vacunes en total. Fins a la data, s’han administrat un total de 116.515 vaccins: 56.196 primeres dosis, 54.481 segones dosis i 5.838 terceres dosis. El ministre també ha confirmat que, progressivament, es va reduint l’edat de les persones que se citen per rebre el tercer vaccí.

El titular de Salut també ha donat a conèixer que demà es reobre el Centre Intermedi de Control (CIC) de l’Hospital. Aquest dispositiu està destinat als usuaris que presentin símptomes moderats o greus compatibles amb la COVID-19, especialment respiratoris. Al CIC, ubicat als espais de l’antic tanatori, s’hi accedeix a través de l’edifici de consultes externes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell mitjançant derivació tant del metge referent com del Servei d’Urgències, per evitar possibles contagis a moderats i reduir la pressió al Servei d’Urgències i l’atenció primària. L’horari d’obertura del CIC és de dilluns a diumenge de 15 a 18 hores.

Així mateix, el titular de Salut també s’ha referit al Bloc Quirúrgic de l’Hospital, que aquesta setmana reduirà parcialment la seva activitat degut a l’afectació de diversos professionals. El ministre Martínez Benazet ha apuntat que, tot i així, es mantindran totes les intervencions d’urgències i cirurgies prioritàries que no poden demorar-se, així com també totes les intervencions que es realitzen per Cirurgia Major Ambulatòria –és a dir les que els pacients no han de pernoctar a l’Hospital posteriorment–.