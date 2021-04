Es produeix una nova defunció per Covid-19 i ja en són 125 des de l’inici de la pandèmia

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha referit a l’evolució dels casos de Covid-19 al Principat: des de l’esclat de la pandèmia, ara fa un any, hi ha hagut un total de 13.148 casos (+27) i s’han registrat 12.590 altes (+29). El total de defuncions fins a la data és de 125, després de la defunció d’una pacient en les darreres hores.

Actualment hi ha 433 casos actius (-3): 7 persones (-1) resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a+ l’UCI (-2) –5 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

En quant al Pla de vacunació, Martínez Benazet ha informat que ahir van vacunar-se 55 persones i que la xifra total de dosis administrades des de l’inici se situa en 28.602. A més, ha donat a conèixer que aquest dimecres han arribat procedents de França 3.000 dosis més del vaccí d’Oxford/AstraZeneca, “i que corresponen a la segona part de l’enviament que ja va arribar al país fa uns mesos des del país gal i que, per tant, corresponen a la segona dosi de les persones que van ser vacunades en aquell moment i que hauran de revacunar-se majoritàriament al juny”.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que 44 aules estan sota vigilància activa –19 en total i 25 en parcial– i 25 en vigilància passiva.