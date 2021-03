Es produeixen canvis en l’equip nacional per als Mundials júniors mentre que Verdú tanca la temporada

Després de no poder participar en els Campionats del Món júniors de l’any passat en esclatar la crisi de la pandèmia de la Covid, aquest any l’equip masculí, amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, també s’ha vist afectat. Gabriel no podrà competir en haver donat positiu en la covid-19, en canvi, Cornella sí que ho farà, en haver passat tots els controls.

En els controls previs a l’assistència dels dos corredors a Bansko (Bulgària), Gabriel va donar positiu. D’aquesta manera, queda fora de la competició en haver de guardar la corresponent quarantena. L’esquiador andorrà es troba bé. Qui sí hi correrà és Cornella, que competirà al gegant del dia 4 i l’eslàlom del dia 5. També hi serà Carla Mijares, que correrà l’eslàlom del dia 10, i si es troba en condicions, el gegant del dia 9.

D’altra banda Joan Verdú va patir una forta caiguda durant el descens de Copa d’Europa de Sella Nevea, a Itàlia. L’andorrà, que va impactar contra la xarxa de protecció, va perdre un moment el coneixement, tot i que la cosa no va anar a més.

Això sí, va acabar adolorit per tot el cos degut a l’impacte, amb molèsties però sense cap lesió greu. “Aquesta vegada l’hem tret barata”, ha assegurat l’esquiador, que ha d’estar tres setmanes aturat per culpa del cop al cap, com indica el protocol. Davant d’aquesta situació, l’esquiador no tornarà a competir aquesta temporada.