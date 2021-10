Es preveu l’entrada de 49.700 vehicles pel pont espanyol del Pilar

El Servei de la Policia, el Departament de Mobilitat i els Serveis de Circulació comunals coordinaran el dispositiu especial de trànsit per al Pont del Pilar, entre el 9 i el 12 d’octubre, que preveu l’entrada al país de 49.700 vehicles, dels quals un 66,4% ho faran des de la frontera amb Espanya i l’altre 33,6%, des de França.

Aquest dispositiu especial, coordinat entre diferents departaments i serveis, té l’objectiu d’anticipar-se a les possibles retencions a la xarxa viària d’Andorra durant aquests dies de tanta afluència de vehicles. En aquest sentit, la voluntat fonamental del dispositiu especial és garantir la fluïdesa del trànsit en hores punta i ampliar la capacitat de la xarxa viària, així com donar informació permanent de l’estat i evolució del trànsit.

Les mesures previstes es van exposar ahir durant la Taula Tècnica del Trànsit, en la qual han participat els actors nacionals implicats així com representants de les forces de seguretat dels països veïns. Aquest dijous a la tarda, el director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, i el cap del Servei de Circulació de Sant Julià de Lòria, Àlex Gil, han presentat les mesures en una compareixença de premsa.

Bonell ha explicat que, davant la previsió d’afluència de visitants, s’ha fet una anàlisi de les dades conjunta entre el Departament de Mobilitat, la Policia, els Serveis de Circulació comunals d’Andorra la Vella, d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria, així com del Centre Nacional de Trànsit (CENATRA), per coordinar tot el dispositiu.

Els dies més forts d’entrada de vehicles seran dissabte 9 d’octubre i el dilluns 11 d’octubre, amb 9.000 vehicles en cadascun d’aquests dies per la frontera hispanoandorrana. A la frontera amb França, dilluns 9 d’octubre es preveu com el dia amb més entrades amb uns 5.000 vehicles. Pel que fa a les sortides, s’estima la marxa d’uns 10.000 vehicles per la frontera amb Espanya el dimarts 12 d’octubre, amb més intensitat a partir de mig matí.

Davant aquesta previsió, combinada amb “molts moviments de mobilitat a nivell intern el dilluns” i amb l’inici de l’operació sortida, Jaume Bonell ha destacat la importància de limitar l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible, fent ús del transport públic i potenciant els desplaçaments a peu. A més, el director de Mobilitat ha posat en relleu la necessitat d’informar-se abans d’iniciar el trajecte quotidià a través de l’aplicació de mòbil o la pàgina web de Mobilitat.

Coincidint amb la previsió de gran afluència d’entrada dissabte i dilluns, s’ha plantejat posar en marxa un doble carril de les 7:30 hores fins les 15:00 hores –ampliable en funció del trànsit– a l’Avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria.

En la sortida de dimarts, tal com ha apuntat el director de Mobilitat, es valorarà activar un doble carril a partir del Pont de Madrid d’Andorra la Vella fins a la frontera hispanoandorrana. Aquesta valoració es farà a partir de les dades de trànsit del dilluns 11 d’octubre.

El director adjunt de la Policia ha avançat que es farà un reforçament policial amb 150 agents diaris treballant pel dispositiu. Lasne ha remarcat la coordinació entre la Policia andorrana i els cossos espanyols durant el Pont del Pilar (Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra) i amb els agents de circulació dels comuns.