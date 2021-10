Es presenten els resultats del projecte MOMPA, sobre moviments del terreny

Una jornada dedicada al projecte europeu MOMPA i als seus resultats a Andorra, tindrà lloc aquest divendres 15 d’octubre de 2021, al Centre Cultural i de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria. El focus del projecte MOMPA se centra en el monitoratge de les deformacions del terreny, edificis i infraestructures.

Es fa servir una tècnica de teledetecció que utilitza dades de sensors de microones instal·lats en satèl·lits. Aquesta tècnica, anomenada interferometria radar, permet el monitoratge d’àmplies zones, que en el projecte inclouen Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya, a Catalunya i el Capcir i Conflent, a França.

A la jornada es presentaran principalment les activitats executades al Principat. Es mostraran els primers resultats com mapes de deformació del terreny on s’ha identificat un moviment del Forn de Canillo. Una de les limitacions d’aquesta tècnica en zones de muntanya com Andorra, és que típicament no proporciona mesures sobre zones vegetades i boscoses. Per aquest motiu, si hi ha un interès específic en una zona concreta, cal instal·lar en el terreny uns aparells que permeten la mesura de la deformació. En el projecte s’ha explorat l’aplicació d’aquesta metodologia pel cas d’estudi de seguiment d’una esllavissada.

MOMPA és l’acrònim de ‘Monitoratge de moviments del terreny i protocols d’actuació‘. És un projecte finançat en el marc del POCTEFA, el Programa INTERREG V-A, a Espanya-França-Andorra. Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial entre els tres països. En aquest projecte hi treballen quatre socis: el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), que coordina el projecte, l’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA, França).