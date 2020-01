La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presentat aquest dilluns l’exposició “Sur la piste des grands singes”, produïda pel Museu Nacional d’Història Natural de París. La mostra arriba a Andorra per commemorar el 50è aniversari de l’Organització Internacional de la Francofonia i estarà al Principat, de manera itinerant pels diversos centres educatius, tot aquest curs i el vinent.

És previst que uns 3.000 escolars de segona ensenyança, batxillerat i formació professional dels tres sistemes educatius en puguin gaudir durant aquests mesos. L’exposició consta de diferents panells informatius sobre els grans primats, i s’acompanya de fitxes pedagògiques i animacions que informen de com alguns objectes de la vida quotidiana dels humans tenen un impacte negatiu sobre els boscos tropicals on viuen aquests micos, amb l’objectiu de conscienciar sobre el perill que aquests desapareguin.

L’exposició, patrocinada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, l’Aliança Andorranofrancesa i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, forma part de les diverses activitats previstes per commemorar el 50è aniversari de l’Organització Internacional de la Francofonia. Entre d’altres, al llarg del curs escolar també es faran concursos de produccions literàries, tallers pedagògics sobre l’art en l’Antic Egipte o contacontes per als diferents nivells educatius.