Es presenta l’equip nacional d’esquí per a la pròxima temporada

Avui s’han presentat els equips de la FAE per a la pròxima temporada en esquí alpí. Són 12 esquiadors (8 homes i 4 dones), que conformen l’equip nacional. L’acte ha tingut lloc al simulador situat al Centre de Tecnificació d’Ordino, amb la presència del director d’alpí, Max Tissot, el representant de la Junta de la FAE, Lluís Ruiz, així com tècnics i esportistes. L’esdeveniment ha servit també per estrenar la nova roba d’estiu de la casa SISMIC.

Els equips de tècnica per a la temporada 2020/21 estaran formats, en dones, per Mireia Gutiérrez i Carla Mijares, amb Yago Antes d’entrenador principal. Així mateix, en homes, l’estructura la compondran els esquiadors Àxel Esteve, Joan Verdú, Àlex Rius, Xavier Salvadores, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, amb Fred Beauviel i Nico Belcredi d’entrenadors de l’estructura.

Pel que fa als equips de velocitat, en dones estaran Cande Moreno i Carmina Pallàs, tot i que aquesta encara està lesionada i a l’espera de l’operació de genoll que s’ha anat retardant per culpa de la crisi sanitària. L’entrenador serà Dejan Poljansek, com durant la temporada passada. En homes, Kevin Courrieu i Matías Vargas formen l’equip una campanya més, amb Christophe Fivel d’entrenador.

La preparació física corre a càrrec de Damià Costa, mentre que Pol Ferrer passa a ser el fisioterapeuta de l’estructura, que funcionarà en funció de les necessitats dels equips.

Roba d’estiu SISMIC

Avui l’acte de presentació d’equips ha servit també per presentar la nova roba d’estiu dels equips d’alpí. La marca SISMIC és l’encarregada de vestir les i els nostres esquiadors en aquesta temporada estiuenca.

Max Tissot, director d’alpí: “L’estratègia era no esquiar a l’estiu. Vist com ha anat, pensem que ha anat molt bé, amb l’estada als Alps que ja hem fet i amb molt bones condicions. I, sobretot, estem aprofitant molt el simulador que tenim al CTO. Entre clubs i FAE estem fent una feina brutal. Tothom està content i ens ajudarà segur. La pretemporada d’esquí començarà realment i intensivament a finals d’agost. A partir d’aquí, la prioritat serà l’esquí fins a les primeres curses, a principi de desembre. Primer, un bloc de físic, i amb les piles a tope després a l’esquí”.

“De moment estem a l’expectativa de com evolucionarà tot però és decisió de la FIS fer un calendari o un altre. Nosaltres anem amb l’ambició de fer una temporada normal. Som optimistes i estem mentalitzats a adaptar-nos. Si hi ha algun canvi o una temporada una mica estranya, ens adaptarem per treure el millor potencial de tothom”.

“Esperem tenir un altre corredor en la Copa del Món –a més de Mimi Gutiérrez-, no dic que no. Primer de tot hem de veure com reacciona un Joan Verdú després de la lesió, però ja abans tenia el potencial per fer-ho. A nivell tècnic està allà, però després és veure com respon a nivell físic. També tenim la Cande Moreno, està previst que de cara a final de temporada de fer algunes etapes de Copa del Món, vist els resultats que ha fet aquest any. Després, estic obert a totes les sorpreses, perquè no sabem si un Àxel Esteve, per exemple, o els nois de velocitat, agafen ritme i tenen el potencial, però en principi tothom estarà en Copa d’Europa, a excepció de la Mimi, que estarà en Copa del Món”.

ESTRUCTURA ALPÍ 2020/21

Equip femení tècnica:

Entrenadors: Yago Antes i Josh Alayrach (a partir de setembre).

Corredores: Mimi Gutiérrez i Carla Mijares

Equip femení velocitat:

Entrenador: Dejan Poljansek

Service men: Pablo Vallina

Corredores : Cande Moreno i Carmina Pallàs (lesionada).

Equip masculí tècnica:

Entrenadors: Fred Beauviel i Nico Belcredi

Service men: Ricard Ortega.

Corredors: Àxel Esteve, Joan Verdú, Àlex Rius, Xavier Salvadores, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella.

Equip masculí velocitat:

Entrenador: Christophe Fivel

Corredores: Mati Vargas i Kevin Courrieu

Preparador físic: Damià Costa

Fisioterapeuta: Pol Ferrer