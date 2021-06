Es presenta l’actualització de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació al Consell Econòmic i Social

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dilluns una nova reunió del Consell Econòmic i Social (CES) amb la voluntat de compartir els principals eixos d’actuació del Govern. Així, Gallardo ha exposat als participants l’actualització de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació, que recull i regula tant les diferents opcions previstes per a les persones beneficiàries del servei, com els requisits d’accés als mateixos.

En aquest sentit, ha detallat que la cartera inclou els següent serveis: d’informació i registre; d’orientació professional; d’assessorament per a l’autoocupació i la creació d’empreses; de millora de la qualificació professional; d’intermediació per a persones i empreses; d’accés a les dades de l’Observatori de les polítiques socials; i d’atenció a les empreses. Així, el ministre els ha indicat que la voluntat del Govern és publicar el document durant el mes de juliol, així com també un díptic per donar a conèixer a la ciutadania el Servei d’Ocupació. A més, la voluntat de l’Executiu és avaluar anualment, a partir del 2022, els criteris, mètodes i processos de valoració de cadascun dels serveis amb l’ajuda del Consell Econòmic i Social.

Encara en qüestió d’ocupació, el ministre també ha posat sobre la taula l’actual problemàtica per cobrir places per a la temporada d’estiu mentre el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació segueix sent elevat. Consegüentment, ambdues parts s’han compromès a analitzar l’actual circuit d’accés a les feines i d’obertura de quotes per a treballadors forans, per després avaluar conjuntament si cal repensar algun procés.

Gallardo també els ha manifestat que el Projecte de Llei d’economia digital i emprenedoria inclou i clarifica noves modalitats contractuals, com ara el teletreball –que s’ha estès arran de la crisi de la COVID-19–, el dret a l’horari flexible o a la desconnexió digital.

Finalment, durant la reunió del CES, que se celebra periòdicament, també s’han repassat les aportacions dels diferents actors als reglaments dels tràmits administratius de registre i desenvolupament del procés d’elecció de delegats dels assalariats i comitès d’empresa, d’una banda, i del registre d’organitzacions empresarials, de l’altra. Ara s’analitzaran i es traslladaran al Consell de Ministres per a la seva aprovació.