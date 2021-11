Es presenta la novena edició del Festival Canòlich Music amb el lema ‘Confia i enlaira’t’

El festival de música cristiana Canòlich Music Festival s’ha presentat aquesta tarda a les 16:00 h al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria. Aquesta és ja la novena edició d’aquesta cita que vol unir la música, les inquietuds juvenils i l’espiritualitat.

Superades les limitacions que es van establir durant l’any 2020 a causa de la pandèmia, enguany el Festival torna amb energia renovada i amb propostes diferents. El lema d’enguany és “Confia i enlaira’t” i cerca l’adaptació en el seu format, amb la visita del músic Cesc a les escoles dels joves de tercer i quart d’ESO de les escoles del Principat els dies 17, 18 i 19 de novembre, i amb activitats pels alumnes de primer i segon d’ESO de Sant Julià el divendres 19 de novembre de tipus presencial, amb una botifarrada a la Plaça Germandat i un concert al migdia a l’Auditori Claror del grup Grilex.

Els plats forts del certamen són el dissabte, amb un concert a partir de les 16:00 h a l’Auditori Claror amb músics andorrans i de fora d’Andorra, un berenar i la ja tradicional Eucaristia, que enguany serà presidida per l’arquebisbe i copríncep, Joan-Enric Vives i animada amb les intervencions musicals de Worship.cat, a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.

En aquesta ocasió, i seguint la iniciativa de l’any passat, s’ha proposat als joves que participin en un concurs de vídeos a la xarxa social Tik-Tok, amb els hastags #canolichmusic21 i #confiaienlairat, amb interpretacions de cançons dels músics participants. Els vídeos han de tenir en compte una bona coreografia i han de transmetre els valors cristians.

Canòlich Music Festival vol que la música sigui una eina per al creixement dels joves, per la seva introspecció i alhora per l’expressió de les seves preocupacions. En aquest sentit, la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, juntament amb la Delegació de Joventut, han tingut l’objectiu de cercar grups i músics que amb la transmissió de valors positius, ajudin a connectar amb l’espiritualitat i la recerca del que és transcendent.

L’acte de presentació us recordem que serà al hall del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria; a les 16:00 h, el dimecres 3 de novembre. Hi seran presents la Cònsol Menor Mireia Codina, i el Rector de Sant Julià de Lòria i Delegat d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, Pepe Chisvert, que també estarà acompanyat per un dels membres de la comissió organitzadora de les activitats, Adolf Tugues.