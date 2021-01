Es presenta la nova Guia Sardanista de l’any 2021

La Confederació Sardanista de Catalunya ha presentat recentment la Guia Sardanista 2021, el llibret de referència del món sardanístic que recull les principals activitats que les colles preveuen fer enguany. Hi figuren prop de 150 aplecs arreu i 50 concursos dels territoris catalans, uns números que remarquen, malgrat la incertesa pel coronavirus, la voluntat de continuar fent sardanes i el convenciment que la cultura és segura.

El president de la Confederació, Xavier Tresserras, explica que, davant l’excepcionalitat del moment i la incertesa per la Covid-19, la guia enguany és sobretot una “declaració d’intencions”: “Hem elaborat la guia com cada any, posant totes les activitats que volem que es facin. I si les activitats no es poden fer d’una manera, hem demostrat que les podem fer d’una altra”.

148 aplecs repartits per tot el territori de Catalunya, Andorra i el Rosselló, 47 concursos de colles de sardana esportiva i 4 concursos individuals de sardanes revesses. També inclou les grans cites del món sardanista, com la Capital de la Sardana, l’Aplec de Montserrat, i la Capital de la Sardana 2021 (amb el programa d’activitats), que seguirà sent El llibret recopila un nombre d’esdeveniments molts similars a la guia enterior:repartits per tot el territori de Catalunya, Andorra i el Rosselló,de colles dede sardanes revesses. També inclou les grans cites del món sardanista, com la Capital de la Sardana, l’Aplec de Montserrat, i la Capital de la Sardana 2021 (amb el programa d’activitats), que seguirà sent Sant Feliu de Guíxols després que aquest any s’hagi posposat per la pandèmia.

Això és només una petita part dels més de 3.000 esdeveniments sardanistes que se celebren cada any al llarg de tot el territori, i que es poden consultar a l’agenda de www.portalsardanista.cat

La guia es pot aconseguir a través de les organitzacions territorials dels Aplecs i altres centres, com La Casa de la Sardana, el Palau Robert o el Palau de Barcelona. Per primer cop, també es distribuirà a tots els ajuntaments de Catalunya, “perquè els municipis que no tinguin cap entitat que pugui portar-hi sardanes, hi trobaran el contacte de les 42 cobles en actiu i 16 colles sardanistes de competició per poder-les contractar”, explica Tresserras.

La sardana, camí de la UNESCO

Anna Abad, titulada precisament Camí de la UNESCO. En el mateix acte, es va presentar també el nou disc La sardana, camí de la UNESCO , volum 2, una iniciativa que busca el reconeixement d’aquesta dansa com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. S’hi va estrenar una de les peces que en formen part, la sardana creada per la jove compositora, titulada precisament

