Es presenta la 1a edició del curs d’actualització en gestió d’ONG i d’entitats sense ànim de lucre

El sector associatiu de les oenegés a Andorra és molt ric i variat i principalment, liderat per voluntaris. Tal i com declara la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar), “la necessitat d’afrontar nous reptes a cada moment exigeix a les ONG un esforç econòmic, que de vegades no es poden permetre, frenant la millora de la qualificació dels seus equips”. Aquesta formació vol ser l’eina que faciliti la tasca que desenvolupen aquests professionals i voluntaris del país.

Coordinat per la fundadora i directora d’Andtropia, la Marta Alberch, l’objectiu d’aquest curs d’actualització en gestió d’ONG i d’entitats sense ànim de lucre organitzat per la Universitat d’Andorra, és proporcionar una guia pràctica sobre la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre, des de la seva fundació al seu desenvolupament i creixement, passant per la definició d’objectius a curt i llarg termini, per la comunicació i difusió dels projectes en els quals treballen, per la transparència financera i les millors pràctiques en la gestió de persones, entre altres aspectes, tot amb una orientació innovadora i creativa i des d’una perspectiva pràctica aplicada a casos reals.

Aquest programa va dirigit tant a gestors i tècnics encarregats de la gestió d’una entitat sense ànim de lucre com a persones interessades en col·laborar en projectes socials. Consta de 7 mòduls repartits en 9 sessions de 3 hores i els alumnes hauran de treballar un repte que es pugui trobar qualsevol entitat sense ànim de lucre d’avui en dia. Les sessions tindran lloc els dimarts de 18 a 21 h a la Universitat d’Andorra i s’iniciaran el 8 de març de 2022 fins el 17 de maig del 2022.

Els ponents del curs són experts i professionals dels diferents àmbits que es tractaran com l’àrea fin ancera i legal, la gestió de persones, l’estratègia, la comunicació, el màrqueting, la sensibilització, la mobilització de recursos i la innovació social.

La matrícula del curs té un cost de 130 euros i les preinscripcions estaran obertes fins el proper 25 de febrer al web de la UdA. Tal i com comenta Marta Alberch, “sovint les ONG troben a faltar formacions específiques per al tercer sector i aquest curs és una bona oportunitat per trencar aquesta tendència i compartir les experiències amb professions i companys que treballin per o col·laborin amb entitats sense ànim de lucre”.