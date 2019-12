La sala d’exposicions del Comú d’Encamp ha acollit el dimarts 17 de desembre la presentació d”Encamp, una història particular’, un llibre escrit per Francesc Rodríguez Rossa i editat pel Comú d’Encamp que recull la història de la parròquia.

A l’acte hi han intervingut el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, i el mateix autor. El cònsol ha descrit el llibre com a “molt didàctic i fàcil de llegir”, “una publicació eminentment gràfica, però en la qual els textos tenen una rellevant importància”.

L’obra s’estructura en “entorns”. Així, s’inicia amb l’entorn físic (geologia, vegetació, fauna…), segueix amb l’econòmic (els primers pobladors, les primers referències escrites, l’edat mitjana, la modernitat…) i acaba amb el social (amb un apartat dedicat al Pas de la Casa). També hi ha un capítol sobre el patrimoni (des del monumental fins a l’immaterial i el teixit associatiu) i un altre sobre “Un nou paisatge”, que es fa ressò de com les activitats de muntanya i el turisme han transformat la parròquia.

Per Francesc Rodríguez Rossa, el títol d”Encamp, una història particular’ està motivat pel fet que “qualsevol història que s’escrigui és particular. L’enfocament que hi hem donat és un i si l’hagués escrit algú altre segurament hauria estat diferent”. L’autor ha manifestat la seva satisfacció perquè tots els consellers del Comú van estar d’acord de manera unànime en encarregar-li l’obra, una obra, a més, que feia temps que volia emprendre.

Jordi Torres, per la seva part, ha explicat que “la nostra parròquia ha viscut els darrers vuitanta anys amb els buits de part de la seva memòria escrita, com a conseqüència de la seva pèrdua en els aiguats del 1937. Aquesta pèrdua irreparable es va deixar una mica orfes del nostre passat i ara, modestament, intentem començar a superar aquesta mancança. Ens agradaria que aquest llibre fos un element important de recuperació de la nostra memòria, de la memòria d’Encamp”.

L’encampadà Francesc Rodríguez Rossa és llicenciat en geografia i història i diplomat en gestió d’institucions culturals. Va ser conseller del Comú d’Encamp de 1988 a 1991 i conseller general en dues etapes, de 1994 a 1997 i de 2001 al 2011. És autor o coautor de ‘La Consueta d’Encamp’ (Comú d’Encamp, 1996), ’50 anys d’història’ (Crèdit Andorrà, 1999), ‘110 anys de telecomunicacions a Andorra’ (STA, 2003) i ‘La Molina’ (Unió Elèctrica d’Encamp) i va redactar els apartats d’arquitectura i planimetria d”Andorra romànica’ (Enciclopèdia Catalana, 1989).