Es presenta davant de la CENBA el projecte per a la creació d’un Grup de Treball Tècnic de Fauna

Darrera reunió de la CENBA amb la ministra Calvó (SFGA)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest dijous la quarta reunió de la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA). Durant la trobada, Calvó ha presentat als membres de la comissió els reglaments que el Govern ha aprovat per a donar total compliment al desenvolupament reglamentari previst a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. També, s’ha presentat la normativa i actuacions que es volen desenvolupar durant el 2023.

En aquest sentit, s’ha sotmès als membres de la CENBA el projecte de creació del Grup de Treball Tècnic de Fauna, amb l’objectiu de dotar la comissió d’un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions, especialitzat en matèria de conservació de la fauna d’Andorra. La seva missió serà l’actualització de la llista vermella de la fauna d’Andorra i l’assessorament en la reglamentació associada.

Així mateix, també s’ha exposat el contingut de la Llei d’avaluació ambiental de projectes, plans i programes, i la previsió de desenvolupament reglamentari relatiu al contingut dels estudis ambientals. Finalment, també s’ha informat la comissió sobre l’aprovació per part del Govern de l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra.

La CENBA és un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions del Govern i dels comuns en matèria de conservació de la biodiversitat i de participació de la societat civil prevista a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Les seves atribucions són les de participar en l’elaboració de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat, fer-ne el seguiment, l’avaluació i les revisions, així com participar en l’elaboració dels reglaments enunciats en la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

La comissió està formada per quatre representants del Govern; pels cònsols de tots els comuns; per un representant dels agricultors i ramaders; per un representant de la Federació andorrana de caça i pesca; per un representant de les estacions d’esquí; per dos representants de les associacions de conservació de la natura; per un representant d’entitats de recerca, en aquest cas el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), i per un representant de les federacions de vehicles motoritzats.