Es posen en marxa els canvis relacionats amb el permís i plans de caça de la temporada 2025-2026

Un caçador amb el seu gos (StefaNikolic / iStock)

Amb l’inici de la temporada de caça 2025-2026 s’impulsa enguany la posada en marxa del nou sistema de permís de caça, així com els plans de caça de l’isard. Un dels principals canvis és l’establiment del sorteig per al pla de caça de l’isard i l’establiment de l’anella individual i intransferible per a les persones guanyadores del sorteig. El període per a sol·licitar la participació en el sorteig de la setmana de la caça de l’isard, també per al del cabirol i del mufló, estarà obert entre el 30 de juny i el 25 de juliol de 2025, ambdós dies inclosos.

La demanda s’ha de fer de forma telemàtica a través del Portal Electrònic de l’Administració pública, mitjançant l’enllaç www.e-tramits.ad a l’apartat ‘Espai ciutadà’. En cas de no disposar de l’accés telemàtic per al portal, la sol·licitud es podrà fer de forma presencial al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Per a la caça de l’isard en terreny cinegètic comú en modalitat de colla, el període per a la constitució de les colles queda fixat del 28 de juliol a l’1 d’agost, ambdós dies inclosos. Un altre canvi important és la creació del permís de caça que substitueix el carnet de caçador que hi havia fins a l’actualitat. Per a les persones caçadores titulars del carnet de caçador la temporada 2024-2025, l’expedició del permís de caça és gratuïta. A més, el nou permís es lliurarà automàticament a les persones caçadores que hagin obtingut una llicència especial de caça, per als plans de caça de l’isard, del mufló o del cabirol.

Per a la pràctica de la caça de la resta d’espècies, es pot sol·licitar l’expedició del permís de caça al correu medi_natural@govern.ad, adjuntant la sol·licitud I1T012 escanejada, amb una foto actual. Es pot igualment sol·licitar el permís de caça al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de forma presencial, ubicat a l’Avinguda Tarragona, 58-62, edifici Les Columnes (antiga Batllia).

Les persones caçadores adjudicatàries d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el permís de caça, el document que certifica l’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.

Tots aquests canvis queden recollits aquest mateix dijous al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) a través de dues ordres ministerials que segueixen les directrius aprovades en la darrera Comissió de Seguiment de la Caça celebrada el passat 12 de juny, on també es van aprovar els períodes hàbils per a la caça.