Es posa en marxa la primera campanya de ‘matchfunding’ Arrela’t Alt Pirineu i Aran

Amb l’objectiu de contribuir a posar en pràctica noves fórmules per reactivar el teixit socioeconòmic de l’Alt Pirineu i Aran, està previst engegar aquesta tardor una convocatòria pilot de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori, anomenada “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran” en la qual les administracions complementen amb un fons públic de 24.000€ les aportacions de la ciutadania a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.org. Aquesta és una eina digital de finançament col·lectiu per al desenvolupament de projectes amb finalitats socials, culturals, educatives o altres. Es preveu repartir 48.000€ o més en un màxim de 6 projectes que s’escolliran, per part d’un jurat independent, en funció de les bases previstes.

Aquesta primera convocatòria conjunta de les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran s’iniciarà el proper 19 d’octubre i s’hi podran presentar fins al 13 de desembre, amb un màxim de 2 projectes, qualsevol professional autònom, associació, cooperativa, micro-empresa que tingui la seu social o domicili a l’Alt Pirineu i Aran.

Per donar a conèixer aquesta convocatòria i ajudar tots els interessats/des a preparar la candidatura dels seus projectes i fer xarxa, s’ha previst un programa d’activitats que comença amb unes jornades comarcals a cadascuna de les sis comarques, en què es treballarà com potenciar i explicar bé la proposta de valor de les respectives iniciatives.

El networking comarcal de l’Alt Urgell tindrà lloc el dia 3 d’octubre de manera telemàtica i el networking comarcal de la Cerdanya tindrà lloc el 30 de setembre, pendent encara de decidir si presencialment o telemàtica. Posteriorment tindran lloc unes jornades virtuals d’àmbit Alt Pirineu i Aran el dissabte 17 d’octubre, en les quals es treballarà de manera col·lectiva entre els projectes participants com millorar estratègies i aspectes clau per impulsar els projectes a través del micromecenatge.

Es preveu escollir un projecte per comarca, fins a un màxim de 6, d’acord amb la puntuació obtinguda d’acord amb les bases, en les quals es valoren les mesures previstes pel projecte amb un impacte positiu al territori en termes socials, de sostenibilitat, equilibri territorial, d’enfortiment democràtic, d’innovació i sempre que s’assoleixi la puntuació mínima requerida en termes de viabilitat del projecte i retorn social. En cas de no assolir aquesta puntuació es preveu poder escollir el següent projecte més puntuat independentment de la comarca o deixar-la deserta.

Un cop escollits els projectes, aquests rebran una formació i acompanyament intensiu durant el gener de 2021 per part de la Fundació Goteo, per dissenyar les respectives campanyes de comunicació i micro-mecentatge, necessaris per poder assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys uns 4.000€) dels respectius projectes.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, Diputació de Girona, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental.

El procés pretén donar continuïtat a les jornades de networking professional, impulsades aquests darrers anys, per intentar posar en pràctica noves formes de promoure l’ocupació i afavorir sinergies entre el teixit socioeconòmic en l’actual context d’incertesa i creixents dificultats amb la finalitat de donar suport a iniciatives i projectes emprenedors que tinguin un retorn social al territori.