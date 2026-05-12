Es posa en marxa el projecte Radars, a Andorra la Vella, amb una quarantena de comerços adherits

El projecte Radars s’ha posat en marxa a Andorra la Vella amb una quarantena de comerços adherits. Així ho ha anunciat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, durant l’acte organitzat amb la premsa per a mostrar el funcionament d’aquesta iniciativa del Ministeri per a combatre la solitud no desitjada en la gent gran. Així, els locals col·laboradors com farmàcies, perruqueries i botigues de barri, entre altres, disposaran d’un distintiu que indicarà els usuaris on es poden adreçar en cas de necessitar ajuda.
L’envelliment de la població i l’augment de les persones grans que viuen soles han estat els motius del Ministeri, segons Trini Marín, per a traslladar aquest projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a la realitat andorrana. Aquesta situació, segons la titular d’Afers Socials, pot comportar un aïllament social invisible i això es pot traduir en un risc de vulnerabilitat de les persones grans, ja que moltes d’aquestes no demanen ajuda. Finalment, Marín també ha agraït els comerços d’Andorra la Vella que ja formen part del projecte i ha animat a la resta de locals comercials susceptibles a poder formar-ne part a contactar amb el Ministeri.
“Fins ara ja anàvem fent aquesta tasca, ara, l’ordenem i tenim una institució i un telèfon on dirigir-nos per a avisar d’aquelles situacions que podem sospitar que siguin de risc de la gent gran que ve a la farmàcia”, ha assegurat Roser Miró, farmacèutica adherida al projecte.
El president de la Federació de la gent gran, Félix Zapatero, ha valorat positivament la posada en marxa del projecte, ja que dona cobertura a una part de la gent gran que es podia trobar en una situació de desemparament i ha assegurat que complementa l’oferta existent al país d’altres serveis, com la teleassistència o d’altres que ofereixen empreses privades.
La intenció del ministeri és anar sumant comerços adherits a la resta de zones i barris de la capital i engegar el funcionament del projecte a Sant Julià de Lòria, així com a la resta de parròquies del país, progressivament. Aquesta iniciativa no substitueix els serveis socials ni els sanitaris, sinó que és un projecte que complementa els serveis socials existents, que acompanya la gent gran i que té l’objectiu de crear comunitat, ha recordat la titular d’Afers Socials.
Els voluntaris: un paper clau
Els voluntaris juguen un paper clau en el projecte Radars, ja que són els encarregats de trucar setmanalment els usuaris majors de 65 anys que viuen soles i que no disposen de xarxa social, per tal de detectar de forma primerenca aquelles situacions de vulnerabilitat que puguin suposar un risc per a la persona.
“A través d’una conversa podem detectar si hi ha alguna situació de risc que hem de comunicar als coordinadors, ja que nosaltres els truquem i els demanem sobre si noten alguna mancança en el seu dia a dia. La rebuda de les persones a les quals hem trucat ha estat bona, els usuaris s’han obert des del primer moment, ens expliquen la seva situació i hi ha casos de persones que no poden sortir de casa, i nosaltres, amb aquesta trucada, els acompanyem i els donem suport”, ha exposat Pere Balsa, voluntari del projecte.
Com formar-ne part?
Poden inscriure’s com a usuaris les persones més grans de 75 anys, que viuen soles o acompanyades d’altres amb una situació similar o amb dependència. La inscripció es pot fer contactant al 874848 o bé enviant un correu electrònic a radars@govern.ad.
Pel que fa a les persones que volen col·laborar amb el projecte, hi ha dues vies: qualsevol persona que detecti un canvi en el comportament o aspecte o que cregui que una persona gran del seu voltant se sent sola, es pot posar en contacte amb Radars; i també es poden implicar com a voluntari o comerç o espai adherit. Aquests darrers s’han de posar en contacte amb Radars, al telèfon o al correu electrònic, anteriorment mencionats, i els explicaran com col·laborar-hi.