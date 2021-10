És perillós que el gat jugui amb cabdells de llana?

Els gats necessiten poc per a divertir-se. Un tros de llana, un bri de fil o una petita corda els proporcionen hores i hores de distracció. No obstant això aquestes joguines, tan simples i en aparença òptims per al desenvolupament del felí, poden resultar perillosos.

Els cabdells de llana són un d’aquests objectes quotidians perfectes perquè els felins expressin les tendències naturals de la seva espècie. Són tous, pesen poc i es mouen amb facilitat, idonis per a atrapar. Jugant amb un cabdell de llana els gats estimulen i potencien els seus instints caçadors. Alhora exerciten el seu cos, adquireixen el to muscular adequat i guanyen en elasticitat. També vencen la rutina i l’avorriment que els pot afectar si estan moltes hores a soles.

Però comporten un risc. Si durant el joc l’animal rosega la llana i ingereix fibres pot ennuegar-se, la qual cosa s’aprecia a l’instant perquè intentarà vomitar per a desfer-se dels fils que han quedat atrapats en la seva tràquea. En aquests casos cal contactar immediatament amb el veterinari és fonamental per a saber com actuar, ja que, per les característiques de la llengua del felí, serà impossible que escupi per si mateix la llana.

A més de les ennuegades i problemes estomacals, el cabdell en debanar-se pot embolicar-se al voltant del coll del gat provocant-li un ofegament o enrotllar-se entre les potes, fent que ensopegui i caigui.

