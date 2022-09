Es nomenen set inspectors majors de Policia en període de formació

Llum verd per part de l’executiu per al nomenament de set inspectors majors de Policia en període de formació. L’objectiu dels nous nomenaments, que s’han desenvolupat mitjançant concurs-oposició per promoció interna, és poder dotar d’un comandament B1 a cada unitat de les diferents àrees del Departament de Policia.

Els nomenats realitzaran les tasques pròpies d’un comandament de l’escala executiva de nivell B1 de Policia, acomplint a més de les tasques operatives i executives que els puguin correspondre, les funcions de comandament operatiu, supervisió, coordinació i gestió de les unitats i de comandament superior dels grups i les seccions en què s’estructura el Cos.

Sotsoficial als Bombers

A més, i de forma paral·lela, aquesta setmana el Govern també ha aprovat el nomenament en període de formació d’un nou sotsoficial de primera de nivell B3 adscrit al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.