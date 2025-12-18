Es nomenen 9 nous agents de policia

El Consell de Ministres ha nomenat 9 nous agents de policia en període de formació. Aquests se sumen a les 15 places que estan a concurs i permetran incrementar el cos de Policia amb 24 agents nous. L’increment dels efectius policials disponibles permetrà donar resposta, entre altres qüestions, al seguit de mesures anunciades pel Govern el passat octubre per a posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa, i oferirà la possibilitat de crear un grup fix que es destinarà a la vila encampadana per a reforçar-hi la vigilància i la seguretat.
Tant els 9 agents de policia nomenats aquest dimecres, com els que sorgeixin de la convocatòria de 15 noves places, efectuaran el període de formació conjuntament (que té una durada de 9 mesos), i està previst que es puguin incorporar al Cos de Policia en qualitat de període de prova a finals de 2026.