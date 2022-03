Es modifica l’estructura i funcionament de la Taula de Joventut per agilitzar i optimitzar la seva tasca

El Govern el Decret d’estructuració i funcionament de la Taula de Joventut. El text agilitza el treball d’aquest òrgan i optimitza la seva activitat i, alhora, assegura la participació dels joves en el disseny i execució de les polítiques de joventut del país donant més presència al Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJ).

Així doncs, el canvi del Decret de la Taula de la Joventut, consensuat i treballat pel Govern i els comuns, determina que per assegurar la participació dels joves en el disseny i execució de les polítiques de joventut del país, s’inclou el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra com a membre de la Taula Permanent de Joventut, seguint les recomanacions del Consell d’Europa.

Pel que fa a l’estructuració, es recorda que actualment la Taula de la Joventut està formada per tres taules: la Taula Permanent (integrada per representants del ministeri i pels consellers comunals amb competències en matèria de joventut), la Taula de Coordinació (formada pels responsables en matèria de joventut dels comuns, pel director del departament de joventut del ministeri, pel FNJ i per l’Associació Carnet Jove) i la Taula Promojove (integrada pels tècnics en matèria de joventut dels comuns i el cap d’àrea de joventut del ministeri).

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència de l’organisme, es passa de les tres taules actuals a dues taules, unificant la Taula de Coordinació i Promojove en la Taula de Coordinació i Promoció de Joventut i mantenint la Taula Permanent. D’aquesta manera, la Taula de Coordinació i Promoció de Joventut estarà formada pels membres que integraven les dues taules de manera separada.

El Reglament regula uns mínims i deixa oberta la possibilitat de convocar totes les reunions que es consideri, inclús taules conjuntes.

El Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).