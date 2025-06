Es modifica la Llei reguladora de les professions titulades de la salut per a agilitzar la disponibilitat de professionals

La ministra de Salut, Helena Mas, en una imatge d’arxiu (SFGA)

El Govern ha tramès al Consell General el Projecte de llei que modifica la Llei 39/2022, de l’1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut. L’objectiu de la proposta legislativa és adaptar la normativa vigent a les circumstàncies actuals del sistema sanitari del país, en un context marcat per la dificultat creixent de disposar de professionals de la salut.

La iniciativa legislativa també comporta modificacions puntuals d’altres textos legals, com la Llei 9/2012, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i la Llei 20/2017, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari. El text ha estat consensuat amb el Consell de Col·legis Professionals d’Andorra (CCPLA) i amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

L’elevada dependència del sistema sanitari andorrà respecte dels professionals de la salut forans, en un marc internacional de manca estructural de personal mèdic, ha posat en evidència la necessitat d’introduir ajustos normatius que permetin una resposta més àgil i eficaç davant la detecció de mancances assistencials. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera, de fet, que aquesta situació constitueix una problemàtica global, amb perspectives limitades de resolució a curt termini.

El projecte de llei preveu un seguit de mesures normatives destinades a garantir l’accés a l’atenció sanitària, la qualitat dels serveis i la preservació dels drets lingüístics i administratius associats a l’exercici professional, amb especial atenció a la llengua oficial del país.

Entre les principals modificacions que incorpora el Projecte de llei, s’estableix la possibilitat d’atorgar permisos provisionals d’exercici de fins a dos anys a professionals amb deu anys d’escolarització al Principat, encara que no disposin d’un certificat oficial de coneixement de la llengua catalana (B2).

També es regulen nous supòsits per a permetre l’exercici professional a metges amb titulacions obtingudes fora de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), sempre que aquestes titulacions hagin estat reconegudes o homologades en algun dels estats d’aquests espais. D’aquesta manera, se simplifica l’accés a l’exercici per a professionals que ja treballen legalment a països com Espanya.

El text també amplia la durada màxima de l’exercici en la modalitat de curta durada de trenta a noranta dies anuals, sempre que el professional acrediti un nivell B2 de català i treballi dins el sistema sanitari públic o en conveni amb el SAAS.

Es defineixen els requisits específics per a l’exercici com a metge especialista, que haurà de disposar d’un títol reconegut o homologat en un estat membre de la UE o de l’AELC. En cas contrari, serà necessària una valoració tècnica individualitzada del perfil professional, que es desenvoluparà reglamentàriament.

La proposta també introdueix la possibilitat de renovar autoritzacions especials en cas que es detecti un dèficit greu que comprometi la prestació de serveis essencials. Aquestes autoritzacions, d’un any de durada, seran prorrogables i s’avaluaran cas per cas.