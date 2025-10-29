Es modifica el Reglament del Servei d’Immigració perquè els treballadors extracomunitaris acreditin disposar d’una situació regular a l’espai Schengen

El Consell de Ministres ha acordat modificar el Reglament del Servei d’Immigració perquè els sol·licitants d’una autorització d’immigració que no siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu tinguin l’obligació d’acreditar estar en situació regular per a entrar i circular legalment pels estats membres de l’espai Schengen i per a tornar-hi a entrar des del territori andorrà. És a dir, estar en una situació regular a Schengen i que no han excedit els dies d’estada autoritzats (una màxim de 90 dins de cada període de 180 dies).
El Govern ha acordat aquesta mesura arran de la voluntat d’Espanya d’aplicar a partir del 2 de febrer de 2026 el nou sistema de control de fronteres que regula les entrades i sortides de la UE, el Reglament Entry/Exit System (EES), que la Unió Europea (UE) va començar a desplegar el 12 d’octubre. La data notificada per Espanya al Govern és prèvia a la data límit de desplegament del Reglament EES per part dels països amb fronteres exteriors de l’espai Schengen, com França i Espanya, que està fixada en el 9 d’abril, un cop finalitzada la temporada a les estacions d’esquí.
La possibilitat que Espanya avanci la data de posada en funcionament del Reglament ha fet, doncs, que s’hagin modificat els criteris per a obtenir els permisos d’immigració i que el Govern hagi activat els contactes diplomàtics per a exposar els perjudicis que això podria ocasionar per al teixit econòmic. Espanya ha mostrat una bona predisposició al diàleg tot entenent els arguments esgrimits per Andorra i les parts s’han emplaçat a una propera trobada en la qual Andorra confia que l’entrada en vigor del nou sistema de control de fronteres s’ajorni fins que hagi finalitzat la temporada hivernal.
Des del setembre de 2024, Andorra i Brussel·les negocien un acord específic per a modular l’aplicació de l’Acord de gestió de fronteres, una negociació que està força avançada i que, segons les últimes converses mantingudes, culminarà en les properes setmanes amb el manteniment de l’operativa actual amb Andorra. És a dir, que no es produeixin canvis significatius als punts fronterers respecte de la situació actual i es mantinguin els controls aleatoris. Un cop acabi aquesta negociació s’acabaran de definir els protocols específics tant amb Espanya com amb França.
El nou sistema Entry/Exit System té per objectiu modernitzar el control de fronteres i fer-lo més segur i eficient, amb la implantació d’una base de dades biomètrica que substituirà els tradicionals segells al passaport per un registre digital d’entrades i sortides dels viatgers que no són ciutadans de la UE ni de l’espai Schengen. Aquest registre permetrà a les autoritats europees calcular amb precisió els dies d’estada autoritzats (un màxim de 90 dins de cada període de 180 dies) i detectar automàticament qui excedeix el temps permès.