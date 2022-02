Es modifica el Codi penal per adaptar-lo als delictes relacionats amb les noves tecnologies

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Projecte de Llei de modificació del Codi Penal amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous delictes relacionats amb les noves tecnologies i als compromisos que ha adquirit Andorra amb les signatures de convenis internacionals. Un cop aprovat el Projecte de Llei, ara es trametrà al Consell General per a la seva tramitació parlamentària i possible aprovació.

El secretari d’Estat, Joan León, ha explicat en roda de premsa que internet i la consegüent aparició de les noves tecnologies han propiciat que també apareguin noves modalitats d’infraccions i delictes que no estaven previstos a l’ordenament jurídic. “En els darrers anys s’ha detectat un creixement de determinats delictes relacionats amb les noves tecnologies”, ha ressaltat León.

Per aquest motiu, es considera necessari adaptar el marc normatiu existent a aquestes noves formes delictives per tal de protegir els ciutadans i les empreses, així com garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels sistemes d’informació. D’aquesta manera, aquesta Llei incorpora els delictes previstos a la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als atacs contra els sistemes d’informació, a la vegada que adapta el marc normatiu penal andorrà al Conveni sobre la cibercriminalitat.

En aquest aspecte, s’inclou un tipus penal específic per a qui utilitza un mitjà de comunicació social, Internet o altres tecnologies de la informació i la comunicació per espiar o assetjar una altra persona, o publicitar o difondre de qualsevol altra manera, missatges o gravacions d’assetjaments o agressions. S’estableix que la pena pel delicte d’afavoriment de la prostitució s’imposarà en la meitat superior quan el delicte es cometi a través d’un mitjà de comunicació social.

Així mateix, i encara en matèria de seguretat a la xarxa, s’inclouen nous tipus penals relacionats amb la difusió de pornografia de menors d’edat a través d’internet, així com la difusió d’imatges íntimes sense autorització per obtenir satisfacció sexual.

A més, s’inclou un nou tipus penal consistent en la creació, publicació o difusió intencionada d’una notícia falsa, amb un menyspreu manifest a la veritat. També s’estableix que la pena per revelació de dades s’imposarà en la meitat superior quan el delicte es cometi a través de les noves tecnologies. Finalment, s’amplia el concepte de publicitat per adaptar-lo als temps actuals i es reforça el tipus penal d’obtenció o ús il·lícit de dades personals automatitzades.

Adaptació als convenis internacionals

Per altra banda, el projecte de Llei també contempla incidir en aspectes diversos per complir amb els compromisos internacionals que ha adquirit Andorra o amb l’objectiu de per fer possible la signatura de nous instruments internacionals. Així, es modifica el redactat actualment o se’n preveu de nous, amb relació a delictes en matèria de tràfic d’éssers humans, mitjans de pagament, blanqueig de capitals o terrorisme.

En aquest sentit, amb les modificacions efectuades s’implementa en l’ordenament jurídic andorrà la Directiva (UE) 2019/713 del Parlament Europeu i del Consell, sobre la lluita contra el frau i la falsificació dels mitjans de pagament diferents de l’efectiu.

Així mateix, amb aquesta modificació s’implementen les recomanacions fetes pel Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA), amb relació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. S’exclou de responsabilitat criminal les víctimes de tràfic d’éssers humans per les infraccions penals que hagin comès en la situació d’explotació i es tipifica el fet de reclutar, transportar, traslladar, allotjar o acollir una o més persones amb fins de treball, serveis forçats o mendicitat, i es considera una circumstància agreujant el fet que es faci amb menors d’edat.

El Codi penal també es modifica en matèria de terrorisme per permetre l’adopció del Protocol addicional a la Convenció del Consell d’Europa, en el sentit que estigui tipificat el fet de viatjar amb finalitats terroristes independentment del país des d’on es viatgi. Encara en matèria internacional, es modifiquen els articles 409 i 410 per tal d’implementar a l’ordenament jurídic andorrà la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal —també coneguda com a sisena directiva de blanqueig—, de conformitat amb l’annex de l’Acord monetari.

Altres modificacions

Amb motiu de les modificacions internacionals i l’adaptació a les noves tecnologies, també s’ha aprofitat el canvi en el Codi Penal per modificar l’article 484 en aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, del 17 de gener del 2022, en el sentit que no es pugui imposar la pena de treball en benefici de la comunitat prevista i la multa. També es canvia l’article 270 del Codi penal en el sentit de no requerir com a element addicional del tipus penal de conducció temerària que aquesta conducció posi efectivament en perill concret la vida o la salut de les persones, sinó que la mera conducció temerària és considerada delictiva.

Es modifica el concepte de discapacitat per tal d’adequar-lo a la Llei 27/2017 de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat.