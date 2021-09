Títol: Es mio (Mine)

Durada: 70 min.

Gènere: Suspens, romàntic

Intèrprets: Bo-young Lee, Kim Seo-hyung, Ja-Yeon Ok

Temporades: 1 Capítols: 16

Sinopsi:

Mine, ‘Es mio’ a Espanya, és una sèrie drama coreana que tracta una història de passió i misteri sobre les veritables identitats i el dolorós que arriba a ser l’amor en un grup de persones ambicioses de classe alta.

La sèrie gira al voltant de dues dones en concret, Jung Seu-hyun i See Hee-soo. La primera una digna i intel·ligent nora del grup Hyowon. La segona una ex actriu i la segona nora del grup. Les dues intenten trobar-se així mateixes en aquest món on la riquesa i el glamour és la primera preocupació.