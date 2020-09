Es manté una setmana la prova pilot del carrer Sant Andreu

Sembla que la prova pilot per fer de sentit únic el carrer Sant Andreu, que connecta els carrers Bisbe Príncep Iglesias i el de la Creu Grossa amb l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, podria tenir els dies comptats. En la reunió entre les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’ha acordat allargar una setmana més la prova pilot i veure el funcionament del carrer amb el curs escolar actiu. La prova es va adoptar per descongestionar el trànsit als carrers Bisbe Príncep Iglesias i Creu Grossa, però a la banda escaldenca suposa un problema.

Rosa Gili ha explicat que han demanat la reobertura dels dos sentits a Andorra la Vella però que Conxita Marsol ha proposat algun dia més de prova. Això sí, deixant la porta oberta a fer la reversió abans, si hi ha algun col·lapse. “Tenim clar que serà així”, preveu Gili.

Marsol manté que en una setmana es farà el balanç del funcionament de la via i si no és possible mantenir el sentit únic es prendran mesures per dissuadir de les altes velocitats que es registraven en aquella zona, raó per la qual es va prendre la mesura. “Esperem aquesta setmana i acabarem de valorar”, avança, tot reconeixent que a Andorra la Vella no hi ha hagut problemes i que els veïns del barri estan molt satisfets.

El que ha quedat clar a la reunió d’aquest matí és que hi ha hagut bona sintonia, diàleg i entesa entre tots dos comuns