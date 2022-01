Es manté l’alt ritme de contagis de coronavirus a la Seu d’Urgell

El 2022 comença a la Seu, al Pirineu i a tot Catalunya amb la mateixa alta incidència de coronavirus amb què s’ha tancat el 2021, a causa de l’expansió de la nova variant òmicron. El Sant Hospital ha informat que continuen notificant “molts contagis”, tot i que el nombre d’ingressats al centre mèdic ha baixat i ara és de 5, tres menys que ara fa una setmana.

En tot cas, a la Seu d’Urgell el risc de rebrot continua disparat: a 2.125 punts (+121 respecte de dilluns passat). El mateix passa amb el percentatge de positius, que ja arriba al 24,75% (+9,41), cosa que significa que un de cada quatre tests fets a la ciutat dóna positiu. La millor dada actual és que la velocitat de transmissió del virus ja és a prop del límit recomanat: a 1,14 (-0,10).

Pel que fa al conjunt de l’Alt Urgell, la situació és força semblant, amb aquests tres indicadors de referència a 2.261, al 25,13% i a 1,27 respectivament. És a dir, lleugerament per damunt de la capital comarcal en tots els casos.

Mentrestant, continua avançant l’administració de la dosi de reforç del vaccí contra la COVID-19: a data d’avui ja la té el 29% de la població de l’Alt Urgell. Un percentatge força més elevat en col·lectius com ara usuaris de residències (on ja arriba al 98%), majors de 80 anys (81%), persones de 70-79 anys (76%), personal de residències (75%), personal sanitari (71%), grans dependents (62%) i persones de 66-69 anys (62%).

També ha pujat la població que té almenys una dosi (75%), tot coincidint amb el recent inici de la vacunació a infants de 5 a 11 anys, una franja en la qual de moment estan protegits un 28,5%.

Els no vacunats concentren més del 80% d’ingressos a les UCI

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha assenyalat que el nombre de contagis segueix sent molt alt, malgrat que està per sota la mitjana catalana. Per això, des del Sant Hospital segueixen insistint en la importància de les mesures de prevenció elementals, com ara l’ús de mascareta en espais públics, la distància entre persones, la ventilació d’espais interiors i el rentat freqüent de mans. També recorden que, pel que fa als confinaments, es considera com a contactes estrets “les persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes o del positiu si és asimptomàtica”.

Fàbrega, a més a més, insisteix en la importància de seguir avançant en la vacunació. Tot citant un article del director adjunt del diari Ara, el metge urgellenc lamenta que “com diu Ignasi Aragay, l’egoisme dels negacionistes posa en perill el conjunt de la societat” i que “només cal veure que qui col·lapsa els hospitals són, sobretot. els no vacunats; i a la la primària, ho són tots”. Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i des del Sant Hospital recorden que ara mateix a la Seu ja es poden vacunar amb tercera dosi tots els majors de 40 anys i també el personal essencial que va rebre el vaccí d’AstraZeneca, a més dels infants de 5 a 12 anys que ho desitgin. El tràmit es pot sol·licitar al web: http://vacunacovidsalut.cat.

Segons dades publicades la setmana passada pel Departament de Salut, ara mateix els no vacunats representen, a totes les franges d’edat, el 80% o més dels ingressats a les UCI, malgrat que actualment ja són menys del 20% de la població catalana (6,3 milions de catalans ja han rebut almenys una dosi). Així, per exemple, a la franja amb més ingressats (60-69 anys), 393 ingressats són no vacunats (85%) i només n’hi ha 67 que s’havien vacunat (14,56%). La proporció es repeteix de manera semblant a la resta de grups d’edat: 40-49 anys (82 ingressats no vacunats/8 vacunats), 50-59 anys (230/12), 70-79 anys (357/71) i majors de 80 anys (102/25).

Es dispara el risc a l’Aran i la Cerdanya

Tornant a l’evolució actual, a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està encara més disparat que a l’Alt Urgell i arriba de mitjana als 3.529 punts, sobretot pels alts nivells registrats a l’Aran (7.208) i la Cerdanya (4.910). La xifra és igualment molt elevada al Pallars Jussà (3.552), al Pallars Sobirà (3.203) i a l’Alta Ribagorça (2.660). Paral·lelament, han augmentat també el nombre d’ingressats als quatre hospitals pirinencs (17), la positivitat (29,17%) i la taxa de transmissió (1,62). Així, totes aquestes dades signifiquen que, malgrat tenir també una situació força complicada, l’Alt Urgell és la comarca de l’Alt Pirineu que està millor ara mateix.

Finalment, en el global de Catalunya, segueixen augmentant els ingressats tant a planta dels hospitals (1.753 a data d’avui) com a les UCI (452) i també les defuncions per COVID-19 (170 aquesta darrera setmana). La taxa de transmissió catalana és a 1,70, el risc de rebrot a 4.232 i la positivitat al 27,43%.