Es manté la tendència a la baixa en els casos de coronavirus a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran mantenen la tendència a la baixa pel que fa a casos de coronavirus. Tot i que les xifres encara són elevades arran dels rebrots d’aquest mes passat, a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Seu ara mateix hi ha 26 positius confirmats aïllats a domicili, juntament amb 143 contactes propers d’aquestes persones, els quals també han de fer la quaratena. Unes xifres allunyades de les d’ara fa tot just dues setmanes, quan hi havia 70 casos actius i més 400 persones aïllades a la capital alturgellenca i el seu entorn. Al Sant Hospital, a data d’avui hi ha tres pacients en seguiment per complicacions derivades de la COVID-19.

Pel que fa al risc de rebrot, segons les dades actualitzades avui mateix pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ara mateix a l’Alt Urgell és de 96 i s’ha aconseguit reduir notablement respecte del final d’agost, quan es va arribar a situar a 911. En el cas de la Seu, ara està a 129, quan el 30 d’agost s’havia enfilat fins a 1.001.

El mateix ha passat amb la taxa de reproducció del virus a set dies, que ara a la comarca és de només 0,42; és a dir, que de mitjana un pacient encomanat no transmet la malaltia a més d’una persona del seu entorn. El límit recomanat en aquesta taxa és d’1, i ara fa dues setmanes estava en 1,60, unes quatre vegades més que la dada actual.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, s’ha mostrat satisfet per aquesta ràpida reducció, tenint en compte l’elevat risc a què s’havia arribat recentment, i ha felicitat la població per la prevenció dels darrers dies, que anima a mantenir. Des del centre mèdic recorden la importància de seguir en tot moment els consells elementals com són l’ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat freqüent de mans i evitar les aglomeracions i els espais tancats. Fàbrega recorda que l’objectiu és “que no hi hagi cap ingressat i els confinats estiguin recuperats”.

D’aquesta manera, el risc de rebrot a l’Alt Urgell ja s’ha aconseguit situar les darreres hores a nivell taronja (mitjà-alt), semblant al que hi ha al Pallars Sobirà, el Berguedà i el Bages. En canvi, en comarques com la Cerdanya, el Pallars Jussà, l’Aran, la Noguera i el Ripollès es manté a nivell vermell (alt). En la mateixa situació de risc elevat estan la majoria de comarques catalanes, especialment a l’Àrea Metropolitana, Girona, Camp de Tarragona i Lleida. A l’altre extrem, el Solsonès i l’Alta Ribagorça són les úniques que mantenen un risc baix (nivell verd) i de fet estan a un nivell de 0.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, ara el risc global de rebrot és de 137,74, superior al de l’Alt Urgell però força per sota de la regió de Lleida, on encara estan en 228,29. Per comarques, destaca l’Aran amb un risc de 167, seguit del Pallars Jussà, amb 126, i el Pallars Sobirà, amb 48.

Més de 700 ingressats a Catalunya

I al conjunt de Catalunya, a data d’avui hi ha 719 ingressats amb coronavirus als hospitals (6 menys que el dia anterior), dels quals 131 són a l’UCI. Només aquest dimarts s’ha diagnosticat 1.193 nous pacients, que eleven la xifra total a 140.560 des de l’inici de la pandèmia, i des de llavors han mort 13.103, vuit d’elles les darreres vint-i-quatre hores.

El risc de rebrot a nivell català és de 170’97M i la Rho, de 0’94. Totes dues dades, com a l’Alt Urgell, mostren una tendència a la baixa aquesta setmana tot i mantenir-se encara força altes.