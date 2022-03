Es manté la gratuïtat dels tests d’antígens i es fixa el preu de les TMA

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres les tarifes per a la realització de TMA i tests ràpids d’antigen (TRA), que entraran en vigor a partir del dijous 31 de març.

Així, el preu de les tarifes dels tests d’antígens (TRA), actualment la prova diagnòstica més utilitzada –a causa de la seva sensibilitat i especificitat en detectar la infecció i també a la rapidesa del resultat– es manté en 5 € en tots els dispositius públics habilitats com a stoplabs. No obstant això, encara seran gratuïtes per a tots els residents i transfronterers.

El preu de la prova TMA és de 40 € i temporalment era també gratuïta en tots els casos. A partir del dia 31, però es mantindrà la seva gratuïtat només per als contactes de positius que tinguin símptomes, però que tinguin un TRA negatiu, per a les persones que presentin una prescripció mèdica o pels qui disposin d’un certificat de contraindicació de la vacuna i necessitin aquest tipus de prova.

El Govern també ha aprovat la pròrroga de les mesures temporals vigents per fer front a la COVID-19, donada l’estabilització dels casos.