Es manté estable el nombre de casos actius de coronavirus a la Seu d’Urgell

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell es manté amb una xifra estable de casos actius de coronavirus, al voltant de la seixantena com les darreres setmanes. Ara concretament n’hi ha 64, dels quals només 2 estan ingressats al Sant Hospital. Els 62 restants romanen aïllats als seus respectius domicilis. Tampoc no hi ha grans canvis en el nombre de contactes directes no positius confinats, que ara és de 92.

Aquesta estabilitat contrasta amb el risc de rebrot o EPG, que segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és ara mateix elevat, a 633 punts (+27 respecte d’ahir). La dada positiva, en canvi, és que la velocitat de reproducció del virus -tot i ser alta- experimenta un descens i ara està a 1,73. Aquests dos indicadors encara presenten millors xifres al conjunt de l’Alt Urgell, atès que estan respectivament a 329 i a 1,08; en el cas de la Rho7, ja quasi a tocar del límit recomanat.

A més a més, el percentatge de positius als nous tests es manté baix (4,11%) i la comarca ja suma quatre setmanes a nivell groc -i amb tendència a la baixa- pel que fa a aparició setmanal de nous casos. Ara, amb una dada al voltant de 100/100.000; és a dir, una mitjana d’1 nou positiu per cada 1.000 habitants, segons les Dades Obertes que publica l’analista Gerard Giménez i Adsuar.

L’Hospital de Cerdanya demana extremar la precaució pel repunt de positius a la comarca

En canvi, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’augment de casos de les darreres setmanes a la Cerdanya (més de 10 positius nous per cada 1.000 habitants) fa que l’EPG s’elevi fins a 1.191; i la Rho7, a 2,04. A l’àmbit pirinenc hi ha 20 grups escolars confinats -3 d’ells a l’Alt Urgell- i 19 ingressats als hospitals.

A nivell més concret, l’Hospital de Cerdanya ha informat aquest dilluns que ara mateix té 12 ingressats per COVID-19, cosa que iguala la xifra més elevada que van tenir a l’inici de la pandèmia, a l’abril. A més a més, els darrers 8 dies han detectat 74 positius d’un total de 261 tests; és a dir, un percentatge de positivitat proper al 30%. El centre mèdic cerdà es mostra especialment preocupat pel “ràpid increment” que hi ha hagut des de l’inici d’aquest mes de desembre, quan es mantenien entre 0 i 2 hospitalitzacions diàries. En aquest sentit, ara fa just una setmana només tenien dos ingressats per coronavirus.

El director general adjunt de l’Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, demana la col·laboració tant de veïns com de residents temporals per “tallar aquest ritme d’increment de casos” i considera que això passa perquè “aquestes festes tothom apliqui la màxima prudència possible, sobretot en la interacció social”. Per Conill, “aquestes corbes ens demostren que quan relaxem la vigilància, tenim un augment de casos al cap d’un dies”. Per això, insta a no incrementar el risc aquest Nadal amb interaccions prescindibles, si no es vol que això acabi afectant no només el sistema sanitari sinó també els entorns familiars i l’economia local.