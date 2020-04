El ministre Portaveu, Eric Jover, ha aprofitat la seva compareixença per referir-se al calendari escolar. Jover ha assegurat que “de moment es mantenen les dates previstes del calendari escolar”. Així, el ministre ha explicat que per tant, les dos setmanes de descans escolars programades a partir de dilluns vinent es faran tal i com estava previst”.

Jover ha afegit que la resta del calendari, però, es veurà supeditat a l’evolució de la crisi. D’aquesta manera, el ministre ha indicat que el següent recés previst, al maig, podria habilitar-se com a setmana lectiva si les classes ja s’han recuperat. En aquest sentit Jover ha ressaltat que, pel que fa a les proves oficials, el Govern ja ha anunciat que es veuran posposades i que s’anunciarà el nou calendari un cop es vegi com evoluciona la situació de la crisi país i el retorn a les classes.