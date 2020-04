L’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell segueix l’operativa per tal que les companyies que hi operen segueixin prestant serveis de vols d’emergència, vols medicalitzats, treballs aeris, entre altres. A més, es manté el calendari d’aprovació de la maniobra instrumental IFR basada en el sistema GPS per aquesta primavera.

Així ho ha acordat el Consell d’Administració d’Aeroports de Catalunya, que ha aprovat aquest dijous un conjunt de mesures a prendre en els aeroports gestionats per la societat per incentivar la recuperació del sector i incrementar la seva competitivitat. Així, ha acordat un descompte durant el 2020 del 50% en la tarifa d’estacionament d’aeronaus i un descompte del 100% en la tarifa de passatger. A més, ha acordat traslladar al Ministeri de Foment la proposta del Govern de la Generalitat que apliqui mesures anàlogues en els aeroports que Aena gestiona a Catalunya.

Així mateix, s’ha fet seguiment durant el Consell de les diverses mesures que s’han pres per a garantir l’operativa dels aeroports gestionats i augmentar la seva competitivitat. En relació a l’aeroport de Lleida-Alguaire, s’ha reorganitzat la plataforma per acollir-hi un major nombre d’aeronaus. Dilluns passat es van reordenar els avions de Norwegian que ocupaven 4 places a la plataforma per a redistribuir-los de manera que hi puguin cabre més avions i ahir va sortir un Boeing 747 per efectuar operacions de càrrega aèria de material sanitari, tot alliberant una altra plaça a la plataforma d’Aeronpark.

D’altra banda, el Consell d’Administració d’Aeroports de Catalunya ha avaluat els impactes del Covid-19 en el transport aeri. En aquest sentit, la dada més rellevant és el gran nombre cancel·lacions i la reducció de vols de fins al 98% respecte d’un dia tipus de l’any passat, segons les eines de seguiment i monitoratge pròpies d’Aeroports de Catalunya, atès que Aena no ha publicat encara dades oficials.