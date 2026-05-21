Es lliuren els guardons de la 18a edició del Premi Coca-Cola de relat breu

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha presidit aquest dimecres a la tarda, a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, l’entrega de guardons de la 18a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra. El concurs està impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i amb la col·laboració del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
El concurs s’adreça a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país que han d’escriure un relat en català, castellà o francès partir d’un estímul creatiu que se’ls proposa. En la primera fase van participar-hi gairebé 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança, o els nivells equivalents segon d’ESO i 4ème. Els millors alumnes de cada classe van ser escollits per a passar a la fase final.
Un jurat de professors ha escollit els finalistes i, després, un segon jurat, format per la filòloga i escriptora, M. Teresa Cairat, l’escriptor Txema Díaz-Torrent i l’escriptor i historiador, Albert Villaró, ha decidit els textos guanyadors entre els 142 alumnes classificats per a la fase final: 75 en llengua catalana, 45 en castellana i 22 en francesa. Els guanyadors han rebut com a obsequi una tauleta, els segons classificats uns auriculars i els tercers, una càmera de fotos.
L’acte d’entrega ha inclòs tres actuacions musicals dels alumnes de l’Escola de Música Moderna d’Oriol Vilella.
Els guanyadors en llengua catalana han estat, en el primer premi, l’alumna de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Valentina Guerra; en el segon lloc, l’alumna del Col·legi Sagrada Família d’Escaldes-Engordany, Maria Martí; i el tercer premi, l’alumne de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Lluc Ara. En francès, els alumnes premiats han estat: Jana Ribera i Tiare Foix del Lycée Comte de Foix en primer i segon lloc respectivament, i Àlex Capdevila, alumne de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino en tercer lloc. Finalment, els guanyadors dels relats presentats en castellà han estat Maria de Sousa de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp; i Cayetana Carreras i Claudia Parra, ambdues del Col·legi Mare Janer de Santa Coloma.