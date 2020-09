Es licita el concurs per al projecte de reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, la licitació del concurs de selecció d’un equip de professionals per a l’elaboració del projecte i la direcció d’obra de reconstrucció del campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar, que es va esfondrar la nit del 19 al 20 de desembre del 2019 en mig d’un temporal de pluja i vent. Des de llavors s’ha desenvolupat un estudi en profunditat per desenrunar que ha permès obtenir dades i disposar de nova informació i, d’aquesta manera, poder dur a terme una reconstrucció fidedigna.

De fet, els treballs duts a terme fins ara permeten avançar a una obra amb garanties i preservant la identitat de l’església, ubicada sobre el Roc d’Enclar; un aflorament granític de tres-cents metres d’alçada al nord-oest del límit del nucli habitat de Sant Coloma.

El bé immoble i la seva part malmesa tenen una doble consideració de document històric i d’objecte arquitectònic i, per tant, la seva recuperació de restauració, reconstrucció, conservació i posada en valor obliga a fer una aproximació multidisciplinària. Consegüentment, abans de definir les actuacions del projecte i constructives, caldrà efectuar una lectura prèvia amb una anàlisi del monument.

Així doncs, per a l’elaboració del projecte de reconstrucció, s’han d’incloure treballs de diferent caire, com és el cas d’estudis preliminars per assolir un diagnòstic el més precís possible sobre l’estat de conservació de les ruïnes sobre el qual es fonamentarà la proposta de reconstrucció. Aquest document determina els objectius i criteris de reconstrucció amb repercussió directa sobre el projecte arquitectònic.

Precisament, el projecte global contempla principalment el projecte arquitectònic de reconstrucció del campanar, que ha de tenir presents diferents objectius, com ara conservar el testimoni històric el més pròxim possible al que va ser, aprofitant que s’han identificat un gran nombre de pedres que sabem exactament on són, i inclou també la restauració de la resta de l’edifici. En tot cas, s’haurà d’incloure una proposta de condicionament dels paviments, dels revestiments i del sistema d’il·luminació de l’interior de la resta del temple.

A més, finalment, s’haurà d’elaborar un pla de protecció i conservació preventiva del bé immoble, que definirà els mètodes de seguiment i control i la planificació i priorització de les mesures a adoptar per controlar els factors de risc.

El format és un concurs de mèrits internacional amb procediment obert i modalitat ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 21 d’octubre del 2020 al Servei de Tràmits del Govern en horari d’atenció al públic. El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad. En cas de necessitar informació complementària es pot acudir a l’Àrea de Bens Immobles del Ministeri de Cultura i Esports.