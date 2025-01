“És l’hora del bany” (per a llegir a la banyera)

Coberta del llibre per a nadons “És l’hora del bany”

Títol: És l’hora del bany

Il·lustradora: Alicia Teba

Editorial: El Pirata

Pàgines: 8, amb tinta màgica i un objecte sonor a la coberta

Edat: De 0 a 36 mesos

És l’hora del bany és un llibre interactiu per a bebès de 0 a 36 mesos, amb tinta màgica per a la banyera. Els infants descobriran un munt d’animals marins quan mullin les pàgines amb aigua. Converteix l’hora del bany en un espectacle de colors! És un conte estimulant perfecte per acompanyar els bebès dins la banyera perquè: