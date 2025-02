És la jubilació un bon moment per a emprendre un negoci?

Un jubilat i, a la vegada, emprenedor (AMIC)

La jubilació no és el final d’una etapa, sinó una oportunitat per a explorar nous horitzons. Per a molts, iniciar un negoci després de deixar la vida laboral activa esdevé una forma de mantenir-se actius, creatius i amb propòsit. Aquesta decisió pot aportar beneficis econòmics, emocionals i socials, transformant els anys de jubilació en un període tant apassionant com productiu.

Emprendre a aquesta edat permet aprofitar l’experiència acumulada durant anys de treball. Les habilitats adquirides poden convertir-se en la base per a negocis d’assessorament, mentoring o activitats relacionades amb interessos personals. Per exemple, projectes com la consultoria, la jardineria o el turisme especialitzat són ideals per als jubilats que desitgen combinar passió i treball.

La planificació és clau per a assegurar l’èxit. Un bon pla de negoci ajuda a definir objectius i identificar possibles reptes. També és fonamental establir límits per a mantenir un equilibri entre feina i oci, gaudint de la llibertat que aporta la jubilació.

Un altre aspecte a tenir en compte és el suport de la comunitat emprenedora. Comptar amb el suport d’associacions pot simplificar el procés i reforçar la confiança en els moments de dubte.

Explorar aquesta nova etapa amb determinació pot ser la manera perfecta de donar sentit als anys daurats, fent realitat somnis que potser havien quedat ajornats durant la vida laboral activa.





Per Tot Sant Cugat