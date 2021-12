Es dupliquen els ingressats a l’UCI per Covid-19

Una nova defunció eleva a 134 (+1) les víctimes mortals a causa de la Covid-19. La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 19.967 (+527) persones i es registren un total de 17.1521 (+546) altes.

Hi han 2.292 (-18) casos actius: 39 (+12) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 14 (+7) a l’UCI –totes amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada a El Cedre, actualment no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 146 aules en vigilància activa –39 total i 38 parcial– i 69 en passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, ja s’han administrat 120.118 vacunes –56.865 primeres dosis, 54.701 segones i 8.552 terceres–. Això suposa que el 78,9% de la població vacunable ja té la pauta completa del vaccí.