Es donarà a conèixer el resultat del test després que es realitzi la primera anàlisi

El ministre de salut, Joan Martínez Benazet, ha donat a conèixer avui que els tests d’anticossos que es realitzaran a tota la població a partir de la setmana vinent es donaran a conèixer a cada persona després d’haver-se efectuat la primera anàlisi.

Aquesta decisió s’ha pres, segons el titular de Salut, per la gran demanda de la població per poder-se assabentar del resultat sense esperar a la segona tanda que es realitzarà quinze dies després de la primera. Malgrat això, Martínez Benazet ha assegurat que els resultats dels tests no seran ferms fins que es realitzi el segon.

Amb això, el ministre de Salut ha especificat que fins al dia d’avui s’han realitzat un total de 3.750 proves PCR, i que a partir de demà les dades es poden veure substancialment modificades en sotmetre a la majoria de la població als tests d’anticossos, el que “no ha d’assenyalar un rebrot de la malaltia”.

En les darreres hores s’ha produït una nova defunció, el que puja els finats a 42. En aquesta ocasió ha estat una dona de 92 anys que estava a l’hospital i que provenia de la residència Salita. Els afectats segueixen essent 743, no havent-se registrat cap positiu més en els darrers dies i augmentant els curats en 25 i arribant fins a 423.

Pel que fa als ingressats al centre hospitalari Nostra Senyora de Meritxell, aquests s’han reduït en 3 i ara són 25. D’aquests, 15, els mateixos que ahir, estan a la Unitat de Cures Intensives, i 8 d’ells precisen de ventilació mecànica (2 menys que ahir).

Pel que fa al personal sanitari actualment hi ha afectades 43 persones i 5 dels cossos especials de Policia i Bombers. Respecte al centre sociosanitari El Cedre hi ha actualment 25 padrins, 8 provenen de Salita i 1 de l’hotel Fènix. 7 d’aquest pacients estan en convalescència en espera de rebre l’alta.