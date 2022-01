Es diagnostiquen 565 nous casos de Covid-19 en les últimes hores i s’allibera un llit a l’UCI

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat les dades de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. D’aquesta manera, ha explicat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 31.572 (+565), i que s’han registrat un total de 26.988 altes (+692). El total de defuncions fins a la data és de 144. Aquest dimecres es comptabilitzen 4.440 casos actius (-127), dels quals 17 (+1) estan ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 (-1) a l’UCI, d’aquests 5 precisen ventilació mecànica.

Un any després d’iniciar el procés de vacunació el ministre ha celebrat que un 82,7% de la població de més de 16 anys s’hagi adherit al procés d’immunització. Ara com ara, el 54,23% de la població a partir de 18 anys ha rebut la 3a dosi de la vacuna Així, ja s’han administrat 149.999 vacunes (57.670 primeres dosis, 56.909 segones i 35.420 terceres).

Joan Martínez Benazet ha destacat que l’alt percentatge d’adhesió a la vacunació ha minimitzat l’impacte de la pressió sanitària hospitalària així com a la taxa de letalitat registrada per COVID. El titular de Salut també ha destacat que l’adhesió a la campanya de vacunació ha permès donar continuïtat a l’activitat econòmica i social amb la màxima normalitat possible.