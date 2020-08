Es diagnostiquen 52 nous casos de Covid19 des de divendres, 27 vinculats a les activitats Estiu-Escaldes

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha actualitzat aquest dilluns les dades epidemiològiques referents a la COVID-19 al Principat. El nombre total de persones que han contret el virus des de l’inici de l’epidèmia és 1.176, 215 de les quals estan actives actualment. D’aquestes, 4 estan ingressades a planta i 1 a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Pel que fa al brot detectat la setmana passada a les activitats Estiu-Escaldes que organitza el Comú d’Escaldes-Engordany, el ministre Jover ha informat que les 325 proves diagnòstiques que ja s’han realitzat han permès detectar 27 casos positius: 19 monitors i 8 infants que participaven d’aquesta activitat.

En aquest sentit, la metgessa en Salut Pública del ministeri de Salut Mireia Garcia, ha recordat el procediment general que se segueix quan es detecta un cas positiu: tant la persona infectada com els seus contactes directes s’aïllen i se’ls realitzen proves. Per contra, “els contactes de contactes”, ha recordat, “no són de risc i per tant no s’han d’aïllar”. També ha recordat la importància de quedar-se a casa si es tenen símptomes: “cal posar-se en contacte amb el metge referent i evitar contactes que puguin suposar noves infeccions”.