Es detenen dos homes per diferents baralles en establiments d’oci nocturn

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 36 persones durant aquesta darrera setmana del 14 al 20 de març del 2022. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (10), contra la seguretat del trànsit (18) i altres delictes (8), entre les quals destaquen les de dos homes per diferents baralles en establiments d’oci nocturn.

El 19/03/2022 a les 01:05 hores, a Escaldes-Engordany, un home de 23 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents són requerits per una baralla entre dues persones en un bar. Al lloc dels fets l’interessat és detingut per haver causat lesions a l’altra part en donar-li diversos cops de puny al cap.

El 20/03/2022 a les 05:07 hores, a Andorra la Vella, un home de 19 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. En un local d’oci nocturn de la capital, l’interessat -client de l’establiment- agredeix a un empleat i li causa una ferida oberta al front.

El 19/03/2022 a les 22:41 hores, a Andorra la Vella, un home de 30 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni -danys-, i la funció pública -desobediència i resistència-. L’interessat va ocasionar danys a un turisme i va tenir una reacció desproporcionada envers els agents en el moment de ser controlat.

El 15/03/2022 a les 09:15 hores, a Escaldes-Engordany, un home de 43 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 16/03/2022 a les 00:15 hores, a Encamp, un home de 31 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 18/03/2022 a les 19:30 hores, al Pas de la Casa, un home de 43 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública i desobediència a una ordre d’expulsió governativa per un període de tres anys.

El 19/03/2022 a les 05:08 hores, a Andorra la Vella, un home de 27 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor -injuries-, llibertat -amenaces- i la funció pública -desobediència i resistència-. Els agents són requerits en un local d’oci nocturn en tenir problemes amb una persona que molesta a la resta de clients. Al lloc de la detenció, l’interessat té una reacció desproporcionada envers els agents en el moment de ser controlat.

El 19/03/2022 a les 09:29 hores, a Escaldes-Engordany, un home de 29 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la salut publica:

El 14/03/2022 a les 03:08 hores al Tarter, un home de 37 anys, és detingut per possessió de 0,2 grams d’heroïna, en un control rutinari a la via pública.

El 16/03/2022 a les 22:15 hores a la frontera del riu Runer, un home de 28 anys, és detingut per possessió de 5 pastilles d’èxtasis, mentre accedia al Principat en un autobús de línia regular.

El 18/03/2022 a les 14:30 hores a la frontera del DCNJ, dos homes de 25 i 27 anys, són detinguts per possessió de 28 pastilles d’èxtasis, 0,3 grams de metamfetamina i 2,2 grams de cànnabis, que accedien al Principat en un turisme particular.

El 18/03/2022 a les 15:50 hores a la frontera del DCNJ, dos homes de 18 i 32 anys, són detinguts per possessió de 0,3 grams de cocaïna, 0,8 grams de metamfetamina i 17,5 grams de marihuana, que accedien al Principat en un turisme particular.

El 18/03/2022 a les 22:40 hores a la frontera del DCNJ, una dona i dos homes de 23, 20 i 24 anys, són detinguts per possessió de 2,2 grams de cocaïna, 5 pastilles d’èxtasis, 0,6 grams de MDMA, 6,8 grams de marihuana, i 2,4 grams d’haixix, que accedien al Principat en un turisme particular.

El 19/03/2022 a les 16:15 hores a la frontera del DCNJ, un home 34 anys, és detingut per possessió de 0,3 grams de cocaïna, que accedia al Principat en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut 18 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues: 11 persones en el marc de parada rutinària; tres en controls específics, entre les quals destaca la detenció d’un home de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte de desobediència i resistència a funcionaris de Policia i la detenció d’un home de 29 anys, que refusava sotmetre’s a la prova de tòxics salivar; i quatre més per accident danys materials.