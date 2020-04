Es detecten 4 nous casos de coronavirus

En les últimes hores s’han detectat 4 nous casos d’infecció per coronavirus. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que el total d’afectats per la Covid-19 és de 717, dels quals s’han curat 248.

En relació als ingressats a l’hospital per aquesta malaltia, Martínez Benazet ha explicat que hi ha 37 pacients, dels quals 18 a la UCI. 13 dels ingressats a la unitat de cures intensives estan amb intubació i ventilació mecànica. Entre els que han sigut extubats hi ha la pacient procedent de la Seu d’Urgell, segons ha informat el titular de Salut, que ha aprofitat per fer constar que dels 32 pacients que han estat intubats, 7 han mort i 12 han superat la fase d’intubació.