Es detecta una nova espècie d’ocell a l’Aran, el mussol petit

Mussol petit al Pirineu aragonès (Foto cedida per Juan Carlos Albero a RàdioSeu)

Un estudi fet conjuntament entre el departament de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya ha constatat la presència a l’Aran d’una nova espècie de mussol pirinenc, conegut com a mussol petit. Es tracta del primer exemplar vist a Catalunya. L’au es va detectar durant una recerca duta a terme entre l’hivern i la primavera del 2023.

L’anàlisi comptava amb la instal·lació de gravadores automàtiques d’àudio distribuïdes per tot el Pirineu català per a enregistrar els sons del bosc a l’hora del crepuscle i a l’alba. L’objectiu era estudiar posteriorment les bèsties que cohabiten a l’ecosistema, un mètode cada vegada més comú per a localitzar animals nocturns en zones en què és difícil fer-hi un cens.

L’enregistrament de 2023 es va comprovar l’any passat. Les imatges permeten demostrar l’existència del mussol petit en el mateix indret que a l’últim estudi. En una primera valoració s’ha determinat que aquesta nova espècie d’ocell prové dels Alps, on és en expansió. El seu descobriment a l’hàbitat aranès ja era d’esperar després d’haver estat localitzada els últims anys a la Catalunya Nord, i a l’Aragó el 2021.

El mussol petit viu en boscos de muntanya on es troben altres espècies d’ocells amenaçats, com és el cas del gall fer o del mussol pirinenc. És força sensible a la presència humana a l’hivern i a l’època de nidificació, per això és important respectar aquests hàbitats per no molestar-los.