Es decreta la pròrroga dels contractes de lloguer i dels permisos de treball dels temporers

El Govern ha aprovat un nou Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, referents a la pròrroga excepcional i temporal dels contractes d’arrendament de treballadors estrangers de la temporada d’hivern.

Aquest Decret prorroga amb caràcter excepcional i temporal el termini de duració dels contractes d’arrendament dels habitatges on viuen treballadors temporers, fins que aquestes persones tinguin la possibilitat de retornar al seu país d’origen o, en tot cas, fins que el Govern decideixi altrament per decret, sempre que les persones esmentades compleixin els requisits següents:

a) Han d’acreditar que no han pogut retornar al seu país d’origen per causa del tancament de les fronteres o de les restriccions sorgides en els mitjans de transport a escala internacional degudes a la situació d’emergència sanitària, mitjançant una declaració jurada de la persona interessada segons la qual es compromet a desocupar en el termini màxim de 24 hores l’habitatge quan el retorn sigui possible.

b) Han d’acreditar que han disposat durant la temporada d’hivern 2019-2020 de l’autorització d’immigració de residència i treball temporal corresponent.

c) Han d’acreditar que estan en possessió d’un títol que els legitimi per ocupar l’habitatge, mitjançant una còpia del contracte d’arrendament del qual es desprengui que el termini de duració finalitza durant l’emergència sanitàriacausada pel virus SARS-CoV-2, i que estan al corrent del pagament de totes les mensualitats de renda meritades.

En paral·lel, durant aquest període de pròrroga, els arrendadors dels habitatges esmentats no poden desnonar els arrendataris o ocupants temporers, sempre que compleixin els requisits que s’hi esmenten.

A més, els treballadors temporers també poden obtenir l’exempció total o parcial de la renda convinguda en els contractes d’arrendament dels habitatges on viuen, fins que el Govern decideixi altrament per decret i, en tot cas, fins al 31 de maig del 2020, en cas que compleixin els requisits següents:

a) Han d’acreditar que no disposen d’ingressos o estalvis suficients, i que no reben ajuts de qualsevol entitat pública, andorrana o estrangera, per poder satisfer en tot o en part la renda contractual vigent, mitjançant un extracte de punts actualitzat de la CASS i els extractes actualitzats de les entitats bancàries corresponents dels darrers sis mesos.

b) No es computa com a ingressos o estalvis l’import que sigui necessari per satisfer les despeses de viatge per retornar al país d’origen.

L’exempció total o parcial ha de ser resolta favorablement pel Govern i, en aquest cas, els arrendadors no poden exigir als arrendataris o ocupants de l’habitatge la renda contractual vigent, en tot o en part, segons el que estableixi la resolució corresponent.

En aquests casos, durant el període de l’exempció total o parcial, els comuns es faran càrrec de les despeses corresponents als serveis bàsics d’aigua, llum i calefacció. Per la seva part, el Govern assumirà les despeses que s’ocasionin durant el període esmentat en concepte de danys i desperfectes dins l’habitatge en qüestió, una vegada exhaurit l’import de la fiança dipositada en virtut del contracte d’arrendament i sempre que el destí adequat de la fiança i els danys i desperfectes s’acrediti degudament mitjançant un informe pericial.

Per beneficiar-se de les mesures establertes, el treballador temporer arrendatari de l’habitatge ha de presentar una sol·licitud genèrica adreçada al Servei de Tràmits del comú de la seva parròquia, que s’encarregarà de derivar-la al Govern.

D’aquesta manera, un cop presentada la sol·licitud, el Govern la resoldrà en el termini màxim de tres dies hàbils i notificarà la resolució corresponent a la persona interessada.

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

S’allarguen les autoritzacions d’immigració temporals fins al 15 de maig

D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat avui l’allargament fins al dia 15 de maig de les autoritzacions d’immigració temporals –de la temporada d’hivern 2019-2020– de totes aquelles persones que romanen a Andorra perquè els seus estats d’origen no han permès el retorn als seus nacionals o bé perquè no hi hagi transport disponible a causa de la pandèmia de la COVID-19.

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha recordat que el proppassat 1 d’abril l’Executiu ja va decidir prorrogar les autoritzacions dels temporers fins al 3 de maig, ja que hi havia molts països, essencialment de l’Amèrica del Sud, que van tancar el seu espai aeri. En aquest sentit, vistes les accions de preses per molts governs per limitar la mobilitat de les persones, no tots els titulars d’autoritzacions temporals d’immigració han pogut abandonar el Principat, que en una situació normal, un cop acabada la temporada d’hivern, haurien tornat als seus països. Així, el Govern ha tornat a allargar el permís de fins al 15 de maig.

En qualsevol cas, Jover ha posat en relleu que el Ministeri d’Afers Exteriors en contacte i en coordinació constant amb la xarxa diplomàtica –ambaixades i consolats– dels països dels temporers per agilitzar la seva repatriació. Precisament, està previst que un centenar de temporers argentins, que es troben actualment a Andorra, puguin formar part d’un vol que surt el dia 30 d’abril des de París en direcció a Buenos Aires.

Igualment, l’1 de maig es preveu un altre vol al país sud-americà, aquest des de Madrid, que podria comptar amb uns 20 temporers; i un vol amb sortida de Barcelona en direcció l’Argentina amb capacitat per a uns 30 temporers. A més, Eric Jover ha remarcat que ahir mateix va sortir un vol des de Madrid amb tres temporers uruguaians.