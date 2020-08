Es cribraran els 100 monitors i 200 nens dels esports d’estiu d’Escaldes en detectar-se més positius

Per aquest motiu, l’executiu ha decidit que es cribraran els 100 monitors i 200 nens que participen en aquestes activitats. Els esports d’estiu d’Escaldes-Engordany se suspenen fins que es tinguin els resultats de les proves. De moment, dilluns ja no es desenvoluparan les activitats. En funció dels resultats de les proves de coronavirus es decidirà si es reprenen o no, i de quina manera.

En aquests moments hi ha tres persones ingressades a l’hospital per la Covid-19, dos a planta i una a l’UCI.

El ministre portaveu, Eric Jover, que ha fet públiques aquest divendres les dades, ha assegurat que no s’ha detectat de moment cap altre positiu a la presó i ha remarcat que el focus principal dels rebrots no són els turistes, sinó ciutadans del país que tornen de l’estranger.

Des de dimecres s’han diagnosticat 26 nous casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, que eleven fins als 1.124 el total d’afectats des de l’inici de la pandèmia. Els curats totals sumen 902 persones després que des de dimecres 9 persones hagin rebut l’alta en superar la malaltia.