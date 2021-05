Es crea un programa d’activitats pel mes de maig centrat en el pintor colorista Joaquim Mir

L’Àrea de Museus i Monuments del Govern d’Andorra i el Museu Carmen Thyssen han elaborat un programa d’activitats pel mes de maig centrat en el pintor colorista Joaquim Mir i en l’entorn on va pintar la seva obra Prats de Santa Coloma de la Col·lecció d’Art de Crèdit Andorrà. Entre les propostes, hi ha tallers de pintura a l’aire lliure i xerrades temàtiques realitzades per experts en la figura de l’artista i sobre les pintures murals de Santa Coloma.

Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre les dues institucions i s’afegeix al programa cultural amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebrarà el dia 18 de maig de 2021.

Marta Planas, cap de l’àrea de Museus i Monuments d’Andorra, explica que “Fa temps que els museus surten dels seus murs per fer més visible els seus discursos, en formats que no siguin els propis de la visita, però que tinguin relació amb els continguts que difonen. Aquestes activitats han buscat una relació entre els continguts de les dues institucions i hi lliguen perfectament al mateix temps que ofereixen activitats tant lúdiques com acadèmiques que serveixen per recordar moments de la nostra història patrimonial i artística.”

Per la seva banda, la cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, Teresa Areny, assegura que “el desenvolupament de sinergies entre institucions és un dels objectius del Museu Carmen Thyssen i aquest programa creat a quatre mans n’és una bona mostra. D’altra banda, promoure en diferents formats i per a totes les edats l’obra emblema de l’exposició actual, Prats de Santa Coloma, és treballar perquè el fet artístic surti del nostre equipament i es promogui en altres espais de significada rellevància, com l’Espai Columba”.

La primera activitat, de pintura a plein air es realitzarà el dissabte 15 de maig i té com a objectiu introduir els participants, tant professionals com amateurs, en l’entorn on va ser pintada l’obra Prats de Santa Coloma de la Col·lecció d’Art de Crèdit Andorrà. L’activitat es durà a terme a l’exterior de l’Espai Columba amb pintura al guaix i cavallet i amb sessions de màxim 20 persones a les 11 h, 12 h, 15.30 i 16.30 h.

El cicle continuarà el dimecres 19 de maig, a les 19 h, amb la xerrada a càrrec de Francesc Fontbona, historiador de l’art i especialista en l’estudi de l’art del segle XIX i principis del XX. Fontbona se centrarà en l’anàlisi artístic i històric de l’obra Prats de Santa Coloma de la Col·lecció d’Art de Crèdit Andorrà, en el context de l’exposició Talents amb denominació d’origen. De Rigalt a Puigdengolas. La seva presentació i moderació anirà a càrrec de Guillermo Cervera, conservador general de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. La conferència es farà a la sala d’exposicions del museu i es podrà seguir en streaming a través de les xarxes socials del museu.

Finalment, el programa d’activitats finalitzarà el dissabte 22 de maig, a les 17 h, amb una conferència a càrrec de la historiadora Meritxell Mateu, en què abordarà els fets que van succeir a l’interior de l’església, gairebé de forma coetània mentre Joaquim Mir pintava els exteriors del temple. La historiadora i artífex de la recerca històrica que ha permès recomprar aquesta joia patrimonial perquè torni al seu lloc d’origen. Parlarà del perible que van sofrir les pintures entre el seu arrencament (1932-1933) fins al retorn definitiu l’any 2007.

L’edat mínima per participar en l’activitat de pintura és de 4 anys i a les xerrades de 12 anys. Les activitats són gratuïtes i cal fer reserva prèvia a reserves@mcta.ad o bé al telèfon +376 800 800, en el cas del PleinAir i de la conferència de Francesc Fontbona. En el cas de la conferència sobre el perible de les pintures murals de l’església Meritxell Mateu, per participar les reserves s’han de fer a través de telefònicament al telèfon +376 836 908.

Les activitats estan previstes de manera presencial amb aforament limitat a 20 persones i amb reserva prèvia, respectant les mesures de seguretat establertes pel ministeri de Salut arran de la Covid-19.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dissabte 15 de maig 2021 a les 11 h, 12 h, 15.30 i 16.30

Taller de pintura a pleinair

Activitat familiar per amateurs i professionals oberta al públic a partir de 4 anys

Espai Columba

reserves@mcta.ad o al telèfon +376 800 800

Dimecres 19 de maig 2021 a les 19 h

Conferència presencial i en streaming a càrrec del Sr. Francesc Fontbona

Activitat oberta al públic a partir de 12 anys

Sala principal Museu Carmen Thyssen Andorra

reserves@mcta.ad o al telèfon +376 800 800



Dissabte 22 de maig de 2021 a les 17 h