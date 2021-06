Es crea el Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada del director d’RTVA, Xavier Mujal, han presentat aquest dilluns al matí la creació del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. Es tracta d’un nou certamen destinat a reconèixer l’excel·lència en la feina periodística a l’entorn de l’esport. Tal com ha assenyalat la ministra Riva, el premi permet complementar l’oferta actual al tomb de la cultura i el medi ambient amb el Premi Pirene. “Hi ha diversos premis periodístics, però cap d’esportiu, i ens vam adonar que aquest certamen només podia portar el nom d’Àlex Lliteras pels valors que ell transmetia quan feia periodisme”, ha manifestat Riva.

El premi està dotat amb 5.000 euros aportats pel Govern, i sorgeix de la idea de tres professionals del sector – Xavier Mujal, Gorka Aixàs i Gabriel Fernández– que havien compartit professió amb el periodista Àlex Lliteras, que va morir el passat 7 d’octubre del 2020. “La voluntat és recordar l’Àlex Lliteras i que el seu llegat sigui recordat per la seva feina vinculada al periodisme esportiu, moltes vegades infravalorat”, ha ressaltat Mujal durant la presentació del premi.

Tal com es recull a les bases, s’hi poden presentar treballs publicats en premsa, ràdio, televisió i internet difosos entre l’any 2020 i fins al 31 de maig del 2021. Els treballs han d’haver estat fets en català i per participar en el premi, cal adjuntar a les propostes el formulari d’inscripció signat, amb les dades dels autors o representants legals abans del dia 15 de juliol del 2021.

El jurat estarà format per professionals del món de la comunicació en les branques de premsa, ràdio i televisió, i també per representants del Govern. La presidència del jurat sempre serà per al titular del ministeri encarregat dels esports. Per qualsevol complement d’informació es pot sol·licitar a través del correu premialexlliteras@govern.ad.